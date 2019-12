São Silvestre: queniano ultrapassa líder no último segundo e quebra recorde

No último dia do ano, a chegada da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre foi emocionante. O líder da prova Jacob Kiplimo (Uganda-Nike) 19 anos, viu R$ 92 mil escaparem pelos dedos. Quando ele já sorria para cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista, Kibiwoot Kandie (KEN-Adidas) o ultrapassou! Os dois bateram o recorde da prova!

Kibiwoot completou os 15Km em 42:59 e Kiplimo, em 43min cravados! O recorde era 43:12, estabelecido em 1995 por Paul Tergat.

No feminino a queniana Brigid Kosgei, recordista mundial da maratona, liderou absoluta, terminando com a marca de 48:54.

O brasileiro melhor classificado foi um atleta de Bauru, interior de São Paulo. Daniel Ferreira do Nascimento, 21 anos, chegou em 12º com a marca de 46:32. E no feminino Graziele Zari chegou em 11º lugar. Ela é atleta do Esporte Clube Pinheiros.

Trinta e cinco mil pessoas participaram da corrida de rua mais popular do Brasil, que contou com a presença de 41 países. Sendo 66% homens.