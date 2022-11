Saucony retorna ao Brasil

Marca esportiva mais antiga do universo running, a Saucony foi fundada nos EUA 1898. Por aqui, ela já tentou por algumas vezes ficar raízes. E agora anuncia mais um retorno. A marca tem modelos muito bom, como o Kinvara, e tem como propóstito evitar lesões e assim manter todos ativos na corrida. À frente da retomanda no mercado verde e amarelo estão o diretor operacional René Blancaire e os investidores Rodrigo Carneiro e Alexandre Estefano.

“O mercado Brasileiro é o mais importante da América Latina, e também o mais desafiador. Diferente de grande parte dos outros mercados, o Brasil tem uma das maiores indústrias de calçados do mundo. Além disso, possui também uma estrutura de varejo com canais bem definidos (mas com uma presença muito pequena das lojas especializadas em corrida) e uma estrutura tributária muito pesada”, comenta René.

Com aproximadamente oito milhões de reais em investimento, a Saucony possui como objetivo um modelo de negócios sustentável no tempo, mesmo diante alguns obstáculos ocorrentes no mercado. “Nossa proposta, que foi aceita pela marca, foi de voltar às origens, estando presente somente em lojas especializadas de corrida, e algumas lojas esportivas que fazem o trabalho de atender o corredor em suas regiões”, complementa René.

Hoje a marca dispõe no Brasil dos seguintes modelos queridinhos pelo público de corrida: Endorfing pro 2, Endorfing Speed 2, Kinvara 13, Triumph 19, Ride 15, Guide 15, Axon 2, Odysseus e Excursion TR 15, além do lançamento do modelo exclusivo e limitado Shadow 5000. “Isso só demonstra o quanto queremos fortalecer a maca com o corredor que efetivamente treina, o que os norte-americanos chamam de every-day-runners, e aos poucos ir escalando para novos corredores e apresentando a linha originals”, relata o diretor operacional.

Planos

A Saucony possui um plano mais agressivo de crescimento a partir do terceiro ano, onde almeja já produzir alguns modelos de tênis aqui no Brasil. “Com o crescimento da linha casual, acreditamos que um movimento natural será abertura de lojas da marca, mas isto deve ocorrer em 2025 ou 2026”, complementa René. Outro passo importante, será a introdução da linha de confecção a partir de 2024, com parte produzida no Brasil e parte importada da linha global. “Queremos crescer de forma sustentável, conquistando primeiro os corredores mais apaixonados e dedicados para aos poucos ir entrando na categoria de corredores eventuais e entusiastas, onde sabemos que existe um volume muito grande de vendas, mas também uma concorrência bastante feroz”, finaliza René.