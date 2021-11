Sesc promove corrida solidária virtual em prol do Mesa Brasil

Entre outros fatos tristes, 2021 será lembrando pelo retorno da fome ao Brasil, pela foto daquela fila para ganhar ossos na porta do açougue. E o corredor de rua amador pode ajudar a levar comida às famílias mais vulneráveis participando de uma corrida virtual solidária. É o Circuito Sesc de Corridas que acaba de divulgar uma prova virtual de 5km, cujo valor integral da inscrição (R$ 20) será revertido para a compra de cestas básicas, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas para o programa Mesa Brasil Sesc.

As inscrições abrem terça-feira, 16 de novembro, e terminam dia 28. E a corrida virtual deve ser realizada entre os dias 4 e 12 de dezembro. A prova pode ser realizada em data, local e horário escolhidos pelo participante, dentro desse período, em ambiente externo ou em esteira ergométrica.

Algumas pessoas não sabem, mas o Sesc é a sigla de Serviço Social do Comércio, entidade que criada logo após a Segunda Guerra, em 1946, e tem como missão atender os trabalhadores do comércio e do segmento da prestação de serviços, bem como seus familiares e dependentes. O objetivo não é ter lucro, mas oferecer lazer, esporte, saúde e qualidade de vida aos trabalhadores, por isso os valores são populares para entregas sempre de ótima qualidade. A entidade é mantida pelo segmento.

De acordo com o gerente de Lazer do Departamento Nacional do Sesc, Anderson Dalbone, incentivar a prática de atividade física aliada a uma ação solidária é muito gratificante. “Esse projeto nasceu justamente como a proposta de difundir um estilo de vida mais saudável. Associá-lo a uma ação tão importante como o combate à fome é mais um motivo para essa mobilização”, observa. Criado em 2018, o Circuito Sesc de Corridas está presente em todas as regiões do país, reunindo anualmente mais de 120 provas de rua. Em função da pandemia, o evento acontece pelo segundo ano em formato virtual.

Para não deixar os atletas sem aquele momento tradicional de entrega da medalha no final da prova, será disponibilizado um filtro no Instagram Sesc Brasil, no qual o corredor poderá aplicar a imagem da premiação na sua foto. Depois, basta compartilhar o resultado com os amigos nas redes sociais, marcando com #circuitosescdecorridas. A camisa e a medalha serão entregues em janeiro, nas unidades indicadas pelos participantes em cada estado. Participam do evento os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Serviço:

Inscrições online, entre 16 e 28 de novembro: www.sesc.com.br/circuitodecorridas

Valor: R$ 20

Kit: camiseta e medalha

Distância: 5km