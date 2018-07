Seu pai corre

Se a afirmação estiver correta, confira os dez melhores calçados para corrida de rua da safra 2017 e surpreenda no Dia dos Pais. #corridaparatodos #felizdiadospais

Maratonista: para pais que correm no mínimo uma maratona por ano, da Nike temos o preferido do fundista britânico Mo Farah, campeão mundial e olímpico nos 10 mil metros. É o Pegasus, que está na sua 34ª edição. Amortecimento e estabilidade na medida certa. Se a grana estiver curta, vá ao outlet mais próximo e compre uma versão anterior, às vezes os descontos chegam a 60%. Nas lojas e site da Nike e nas multiesportes o preço sugestão é de R$ 500. Na Inglaterra, por conta do Mundial, lançaram esta edição limitada do Pegasus, mas o que muda da outra é só os detalhes da estampa no logo e na palmilha.

Competitivo: para pais que focam na performance e querem bater todos os recordes pessoais e já correm há um bom tempo, da adidas temos o Adzero Boston 6. Feito para quebrar recordes e chegar em primeiro lugar, este tênis apresenta um design preciso e altamente eficiente. A entressola boost™ é responsiva e absorve o impacto da pisada, liberando energia para carregar a propulsão, enquanto o cabedal (parte superior do tênis) leve em malha fornece conforto respirável, como uma segunda pele. Com flexibilidade e suporte, o TORSION™ SYSTEM permite rotação natural e estabilidade, ao mesmo tempo em que o solado de alta aderência firma cada passo em pisos secos e molhados. No site e lojas adidas está por R$600. Vale a mesma dica do Pegasus, modelos anteriores nas multimarcas e outlets têm preços bem agressivos.

Rei do intervalado: se seu pai chega em casa todo feliz e diz que deu uns tiros, tipo 5 de 500m, não estranhe. Ele não está usando drogas, ele gosta dos treinos de corrida intervalados. quando você corre o mais rápido possível por uma distância ou tempo pré-estabelecido. Para esses treinos é bacana ter um tênis bem leve, com acabamento caprichado e durável. Nesse quesito ninguém ganha da Saucony com seu modelo Fastwitch. Ele tem 183g e um drop de 4mm, perfil bem baixo, que pode ficar mais baixo ainda se retirar a palmilha. O preço sugestão dele é de R$600 e como a marca voltou ao Brasil este ano não vai ter edição anterior para comprar. A venda no site ou nas multimarcas de todo país.

Pra começar em grande estilo: se seu pai tomou aquela bronca do médico e vai começar a correr, dê uma ajuda extra, um modelo novo para ele arrasar nos primeiros trotes com muita segurança. Da Mizuno temos o Wave Sky, com amortecimento bem caprichado que chegou às lojas dia 24 de julho. “O diferencial do Sky está em conseguir oferecer uma passada extremamente confortável e ainda assim com muita estabilidade. O novo drop de 10mm e a nova tecnologia Cloudwave também trazem maior fluidez e retorno de energia na passada”, explica Rodrigo Barreiros, gerente de calçados da Mizuno. É caro, mas você vai arrasar – R$ 750 (preço sugestão). Disponível no site da marca ou nas multimarcas.

Viciado em corrida: se seu pai dá aquela sumida estratégica todo dia para correr por aí, é o Forrest Gump da família, uma boa opção é da marca chinesa 361º, o Poison. Com design confortável e funcional, o Poison combina e praticidade e amortecimento. O conforto e a leveza são garantidos pela ausência da biqueira – para maior espaço na acomodação dos dedos – e pelo revestimento de espuma especial na parte traseira. Desenhado para atletas que buscam velocidade e absorção de impacto. Drop: 10,5mm. Preço: R$259,90. A venda nas multimarcas relacionadas no site.

Crush: para seu pai bonitão arrasar na academia, para os treinos de fortalecimento e resistência, tem um modelo da Reebok que é perfeito. O Pump Plus Ultk. Ele tem aquela bombinha que infla o ar na lingueta para dar aquele ajuste perfeito e um cabedal semelhante a tricô, super na moda. O azul da foto abaixo é o meu preferido. Pesa 259g e tem drop de 9mm. O preço no site é de R$600. Há venda também nas multimarcas e no outlet.

Corredor experiente: seu pai vai amar se ganhar de presente o lançamento da marca japonesa Asics, o Nossa FF. Ele foi apresentado aos corredores na Golden Run Rio, em julho, e tem a tecnologia FlyteFoam, que oferece maior leveza e um melhor retorno de energia durante a corrida. Preço no site R$ 700, a venda nas lojas próprias e nas multimarcas.

Canela fina: seu pai corre uma 10k por domingo e sempre chega entre os dez primeiros. Ele vai adorar ganhar um tênis usado pelos quenianos. É o Fila Kenya Racer 3, leve, confortável e sem frescura. É o único que segue todas as regras da ABNT (ABNT14835 – 2011), pesa apenas 176g e um senhor custo X benefício. Preço sugestão R$350. Em todas as multimarcas e no site da marca.

Detalhista: seu pai lê todas as revistas de corrida e não perde uma competição internacional de atletismo na TV. Ele vai adorar ganhar um tênis da marca alemã Puma, a patrocinadora do Usain Bolt. O modelo da vez é o Net Fit, que o corredor faz o ajuste do cabedal com o próprio cadarço, assim é possível fazer um ajuste customizado e perfeito para qualquer tipo de pé (chato, largo, estreito, com joanete, com arco grande etc). Preço do site R$ 700.

Aspirante a corredor: seu pai vai começar a caminhar pra depois correr e precisa de um tênis de corrida leve, confortável e seguro. O melhor modelo é o Olimpikus Challenger que possui um amortecimento em EVA e vai dar muita segurança pro paizão na hora da caminhada e nas primeiras corridas na esteira. Preço do site R$ 200. A venda nas multimarcas.