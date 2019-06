Seu sprint final na Maratona de Porto Alegre vale R$40

A corrida de rua na capital gaúcha é neste domingo, 2 de junho, e para cada corredor que fizer a última milha (1,6km) mais rápida do que o resto da prova – tanto nos 42k, como nos 21K -, o Strava doará R$40 para instituições de fomento ao esporte. Outras maratonas também valem para este desafio beneficente global chamado Last Mile.#açãobeneficente #lastmile #desafio #solidariedadenoesporte #corridaderua #maratona #BlogCorridaParaTodos #MaratonadePortoAlegre

Amanhã a maioria dos participantes da Maratona de Porto Alegre estará focada em performance, para conseguir estabelecer o tempo mínimo exigido para conseguir correr a Maratona de Boston, sonho absoluto de todo corredor amador. E já que fazer tempo estará no To Do List, reserve um gás para acelerar tudo nos últimos 1.600 metros e participar do desafio global Last Mail. Se conseguir, o Strava terá pagar R$40 por seu esforço.

No Brasil, a entidade escolhida foi o Instituto HF – Atletismo para todos, localizado em Belo Horizonte (MG). A sigla HF é de Heleno Fortes, treinador de corrida de rua, que começou no basquete, migrou para o triatlo, em 1994 e depois para a corrida de rua. Ele é engenheiro e Professor de Educação Física. Em 1999, com a criação da corrida “Volta da Pampulha” ele começou a focar em corrida de rua, esporte que é apaixonado. Iniciou com a assessoria esportiva em 2004 e no ano seguinte correu sua primeira maratona, justo a de Porto Alegre. O IHF foi criado com o intuito de promover a prática esportiva auxiliando jovens em situação de vulnerabilidade social.

Como participar: baixe o app do Strava, se cadastre. Entre no site www.strava.com/lastmile e sincronize com a conta do Strava. Quando for correr amanhã marque a atividade como ‘corrida’ para se qualificar para o desafio. Além de contribuir para o desenvolvimento do esporte, todo participante do Last Mile receberá um teste gratuito de 30 dias do Summit, a versão paga do Strava. Para fazer sua milha valer R$40 em doação você tem que correr a última milha (1,6km) mais rápido do que correu em toda prova. Inclua isso na sua estratégia e combine com seu treinador, pois será um desafio e tanto.

Para quem ainda não conhece esta rede social/app, o Strava é a maior plataforma voltada para prática de esportes do mundo, com uma comunidade de mais de 40 milhões de atletas, que compartilharam mais de 2 bilhões de atividades em 195 países. Apenas de 1% a 3% dos corredores na plataforma conseguem fazer da sua última milha a mais rápida em atividades completas de maratona ou meia maratona, mas essa meta é algo que está ao alcance de todos os corredores.

Confira abaixo as outras corridas que valem para o desafio e bons treinos!

Maratona (42k)

2 de junho – Maratona de Porto Alegre

23 de junho – 42k de Floripa

23 de junho – Maratona do Rio

Meia Maratona 21k

2 de junho – Maratona de Porto Alegre

23 de junho – Meia de Floripa

22 de junho – Meia-Maratona do Rio

Aqui entrevista do Corrida no Ar com Heleno Forte