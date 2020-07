Sinal vermelho para as corridas temáticas

Muito apreciadas no Brasil, mais pela experiência familiar e os kits caprichados do que pela competição propriamente dita, as corridas temáticas estão, pouco a pouco, sendo transferidas para 2021. Mulher-Maravilha, Batman, Batgirl, Chapolin e Corrida Insana só em 2021. Os organizadores não usam a palavra “cancelada” – mas na prática é isso. A edição 2020 não será realizada e quem já está inscrito na prova é confirmado automaticamente para 2021. O motivo é óbvio, usando a palavra mais usada no filme “O Poço”. O Brasil é o vice-campeão em casos de coronavírus, caminhamos a passos largos para a infeliz marca de 2 milhões de casos confirmados e 80 mil mortes. E com isso as cidades estão suspenderam todos as autorização para a realização de eventos esportivos que favoreçam aglomerações. Aliado a isso, não há nem ministro da Saúde no Brasil. E só com uma vacina esses eventos que chegam a reunir 10 mil famílias, como é o caso da Corrida Insana, seriam 100% segura.

Já virou rotina o corredor de rua em todo o mundo receber por e-mail a seguinte mensagem: “Considerando a instabilidade do cenário atual no qual os decretos de quarentena estão sendo postergados, visando a maior segurança dos inscritos, colaboradores, fornecedores e público em geral, a corrida X, foi transferida para 2021, e as inscrições foram validadas para a nova data“. O primeiro deles veio da Maratona de Tóquio, neste caso mandaram a camiseta da edição 2020 pelo correio, já que a prova foi disputada pela elite, com a vaga garantida para 2021 sem a necessidade de sorteio. Ou seja, o valor da inscrição não seria reembolsado e a medalha 2020 só vai ser dada se você se inscrever/pagar para a edição 2021 (neste caso receberá as duas medalhas). E como os adiamentos são por força maior, segundo a lei, o reembolso não é automático, poder ser estudado caso a caso; e depende do organizador. A Maratona de Boston, por exemplo, optou por devolver o valor de todas as inscrições e realizar uma prova virtual gratuita – para quem havia se inscrito, e vai considerar os tempos de 2019 (esta maratona exige tempo mínimo comprovado para participação). Aliás, a única das maratonas Majors ainda em pé é a de Londres, para 4 de outubro, mas o gato já está subindo no telhado.

No Brasil, a Meia Maratona do Rio acaba de ser adiada para 15 de agosto de 2021, e a Volta da Pampulha já foi adiada para 12 de dezembro de 2021, numa corrida especial que contemple as duas edições. Já a Iguana, responsável pela Marathons Citys e WRun, entre outras provas bem bacanas, divulgou em 7 de julho – dia do meu aniversário – que todas as provas foram adiadas para 2021. A Norte Eventos Esportivos, que organiza Circuito das Estações, Centro Histórico, Meia de Floripa, entre outras, cancelou algumas etapas na véspera, no primeiro semestre, e para as do segundo semestre sequer abriu as inscrições. No site está: “em breve”. Mas a decisão final – se a prova pode ou não ser realizada, é do poder público, de cada uma das cidades.

Continuam firmes apenas Maratona de Manaus (novembro) e Corrida Internacional de São Silvestre, esta última vão bater o martelo em agosto, quando historicamente se iniciam as inscrições.

CORRIDA DO CHAPOLIN – intitulada “Sigam-me os Bons Walk & Run” esta corrida e caminhada iria ser um dos eventos em comemoração aos 50 anos do personagem e a primeira corrida oficial do mundo do Chapolin. As etapas estavam previstas para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília foram adidas para 2021 e tão logo as prefeituras confirmem as datas, as mesmas serão divulgadas. Quem já se inscreveu está automaticamente confirmado. Informações no site oficial da prova: corridadochapolin.com.br ou por e-mail: contato@corridadochapolin.com.br

CORRIDA INSANA – as etapas 2020 previstas inicialmente para Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro foram adidas para 2021. As novas datas serão divulgadas em breve e todas as inscrições serão validadas para as novas datas automaticamente. Atualizações serão publicadas no site oficial da prova: www.corridainsana.com.br e outras informações através do e-mail: contato@corridainsana.com.br

CORRIDA MULHER-MARAVILHA ETAPA RIO – transferida de 8 de novembro de 2020 para 21 de março de 2021, no mesmo local. As inscrições efetivadas continuam válidas e atualizações serão publicadas no site oficial: www.corridamulhermaravilha.com.br e nas mídias sociais da Yescom. As atividades da arena serão mantidas bem como a distância do percurso de 5k. Outras informações através do e-mail faleconosco@yescom.com.br

CORRIDA MULHER-MARAVILHA SP – transferida de 22 de novembro de 2020 para 30 de maio de 2021. As inscrições efetivadas continuam válidas e atualizações serão publicadas no site oficial (mesmo acima) e nas mídias sociais da Yescom. Mesmo site e e-mail da etapa Rio.

CORRIDA BATMAN & BATGIRL RUN SERIES RIO – transferida de 7 de novembro de 2020 para 20 de novembro de 2021. As inscrições efetivadas continuam válidas e atualizações serão publicadas no site oficial: www.batmanrunseries.com e nas mídias sociais da Yescom.