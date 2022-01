Só para as brasileiras: uma roupa diferente para cada fase do treino da maratona

Se tem uma marca de vestuário esportivo feminino que faz sucesso no corpo das brasileiras, essa marca é a Authen. A empresa é brasileira e fundada em 2015 pelo engenheiro mecânico norte-americano Christopher Spikes, que vislumbrou essa oportunidade anos atrás. Hoje já há uma coleção inteira para quem vai se preparar e encarar o desafio de correr os 42km, a Marathon Cycle, que engloba cinco linhas.

A sacada do engenheiro foi reparar que havia um tênis diferente para tudo o que era categoria esportiva, mas não roupa feminina. Ele enxergou que apesar da presença de grandes marcas esportivas, o mercado brasileiro não tinha uma empresa especializada em roupas e acessórios que melhorassem o desempenho das atletas, com tecidos tecnológicos, e adaptados ao biotipo da mulher brasileira. Todas as marcas usavam o padrão estrangeiro para construção da modelagem das peças.

“Assim como existem diversos modelos de tênis, percebi que com as roupas não poderia ser diferente. Um tênis para correr uma longa distância é diferente de um tênis para curta, pois a velocidade e o terrenos são diferentes. Dessa forma, uma bermuda para corrida de longa distância também precisa ser diferente de uma bermuda para fazer academia”, explica Spikes, fundador e CEO da Authen. Sua ideia deu certo e com frequência vemos as mulheres vestindo Authen para praticar esportes.

Vanessa Kotters, diretora de Produtos da Authen. destaca que o a empresa investe em design thinking para atender as necessidades da corredora. “A Authen não cria nada do zero. Todo o nosso processo de criação envolve bastante design thinking, pois o que fazemos é traduzir a necessidade da corredora em um produto”, explica Vanessa.

5 ETAPAS E 5 LINHAS

BASE: Linha Signature foi desenvolvida para os treinos de rodagem de até 2 horas, com peças de alta compressão e design otimizado para corridas abaixo de 2 horas.

LONGÃO E COMPETIÇÃO: Linha Grit foi desenvolvida para aquele treino especial, geralmente aos sábado e acima de 2 horas, para testar a resistência da corredora, com peças com alta compressão e alta sustentação para proteção e economia de energia. A linha possui ergonomia otimizada com equipamentos com sistema de amortecimento, tanto nos tops antiflacidez quanto nas bermudas e leggings, além de detalhes como bolsos grandes para carregar tudo que precisa, sem atrapalhar sua performance durante as corridas. Por todos os seus atributos, a Linha GRIT também é a indicada para dias de competição.

TREINOS INTERVALADOS: Linha Sprint foi desenvolvida para contribuir para dar aquele gás nos treinos intervalados. São peças mais curtas, projetadas para maior amplitude de movimento da passada. Os intervalados são fundamentais para aumentar o pace das corredoras.

TREINOS DE FORÇA: Linha Fortalecimento conta com tecidos projetados para maior mobilidade, flexibilidade e zero transparência para executar agachamentos, por exemplo. Toda a corredora de longas distâncias faz treinos de fortalecimento, como musculação e funcionais, ao menos duas vezes por semana.

RECUPERAÇÃO: Linha Recuperação Infravermelho foi desenvolvida com uma tecnologia exclusiva, aprovada pela Anvisa e usada por atletas profissionais, que otimizam a regeneração de músculos e articulações. Seu tecido faz com que o calor do corpo seja convertido em raios infravermelhos que aumentam a circulação, dissolvendo o ácido lático e permitindo que a recuperação seja mais rápida e eficaz. Para usar no pós treino e pós maratona.

Confira abaixo entrevista com Christopher Spikes e Vanessa Kotters