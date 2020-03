Só para mulheres: Training Squad aterrissa no Brasil

Centenária Reebok mira no segmento feminino training e investe em aulões gratuitos mensais na América Latina. É o Reebok Training Squad, pré-lançado no Brasil no sábado, 29 de fevereiro, em Barueri (SP) com aula de funk, com a dançarina Brunna Gonçalves, e depois muito samba. #mulher #reeboktrainingsquad

A Reebok nasceu na corrida, foi a primeira fábrica adicionar literalmente pregos nas sapatilhas de atletismo, isso no final do século 19 na Inglaterra. Em 2003 a marca foi comprada pela adidas e de dois anos para cá migrou do esporte tradicional para o training, lutas e crossfit. A ideia de oferecer treinos mensais grátis é antiga, a própria adidas mantém treinos de corrida assim. A novidade é ser específico para mulheres e com modalidades bem diferentes. Lucas Ribeiro, gerente de Brand Activation da Reebok, explicou que a programação de 2020 está praticamente fechada. “Cada mês, até dezembro, um treino diferente, em um local inusitado e com uma experiência incrível, tudo de graça e por conta da Reebok – cada um fechado para 50 mulheres. Tem que se cadastrar no site e se inscrever nos treinos”, contou.

No pré-lançamento dessa plataforma de treinos compareceram certa de 50 mulheres dos mais variados perfis, entre corredoras, povo da dança, da yoga e do crossfit, na maioria influencers digitais e jornalistas especializadas. O encontro foi no Allta Heliport, zona oeste da capital. Como o tempo fechou, metade voou até o evento e metade foi de van. O evento foi na pista de pouso do Alta Heliport de Barueri, local com uma vista panorâmica.

Ao chegar, as convidadas ganharam look completo da Reebok, com exceção do tênis, que emprestaram. Era o lançamento HIIT TR (R$449,90) especial para treinar funcional, zumba etc. Facilita muito os giros e movimentos laterais bruscos. Bom para cair no funk e para sambar. As modelos da campanha são as atrizes Isis Valverde e Nanda Costa.

Lucas contou que durante o ano vão lançar uma linha training completa para nós mulheres. E mais, se alguém for visitar algum país da América Latina é bom conferir os eventos dos squads locais.

Foi uma experiência bem bacana aprender duas coreografias das músicas da Ludmilla, com a esposa dela. A bailarina Brunna Gonçalves, que é uma simpatia e tem muita paciência. Além do look, cada uma ainda ganhou uma camiseta sportwear customizada na hora, havia dez opções. E também teve brunch e drinks com gim. Na volta, o tempo abriu e quem foi de van, meu caso, voltou de helicóptero. Pena que passou tão rápido.

Como funciona: se cadastrar no site: http://www.reeboktrainingsquad.com.br/ e ficar ligada nas redes sociais da marca para saber quando abrirão as vagas. São só 50 vagas por mês. É bom seguir as embaixadoras do evento para descobrir a mais rápido a abertura do evento. O primeiro será 21 de março no bairro do Jaguaré, capital paulista. As inscrições já evaporaram. Vai ser aula de futevoley e beachvoley. Terá uma quadra de areia! E vai ter brunch e até happy hour – na faixa.

Traje: roupas leves. Se não tiver não tem problema, eles vão emprestar na hora.

Embaixadoras: Ariel Saori (dançarina – @arielsaorii), Dessa Castorino (estudante de Teatro – @dessacastorino), Thaís Bianca (ex-Panicat – @thaisbianca), Maria Montoro (blogueira – @mariafmontoro), Ivi Pizzott (bailarina – @ivipizzott), Patrícia Sens (nutri – @dra.patisens) e Juliana Franceschi (jornalista – @jujufranceschi)