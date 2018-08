Solonei Silva encara desafio de correr abaixo de 0ºC

O campeão panamericano de 2011 e bicampeão da Maratona Internacional de São Paulo foi desafiado pela Asics a correr 30Km no frio, o que ele mais teme. O resultado será exibido hoje no facebook da marca japonesa. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #ASICS #VáAlém #IMoveMe #DESAFIOGELKAYANO25

Esta aventura gelada de Solonei na Terra do Fogo, em Ushuaia, é o primeiro de três minidoc da Asics para marcar o aniversário de 25 anos do tênis Gel-Kayano. O mote é mostrar até que ponto um bom equipamento esportivo pode ajudar o corredor de rua a ir além, a superar todos os obstáculos. Os outros dois capítulos serão estrelados por Alan Muszkat (corredor amador) e a atriz e apresentadora Rafa Brites.

“A campanha reflete o olhar de Kihachiro Onitsuka, fundador da companhia, que acreditava na importância do equilíbrio entre corpo e mente. Nesta narrativa entendemos que com o equipamento mais adequado e tecnológico e uma preparação física e mental é possível quebrar barreiras e ir além”, explica Melanie Conrad, gerente de marketing Latam da ASICS. “Os três desafios foram também desdobrados em uma série de pequenos desafios enviados a alguns influenciadores digitais, que foram desenvolvidos e inspirados pela campanha global ‘Flow Further’, e que, assim como nós, deve inspirar a todos os corredores e simpatizantes a irem além dos seus limites”, completa a executiva.

Os coadjuvantes são: Ricardo Hirsch (@rihirschoficial), preparador físico e parceiro da ASICS; Roberto Sobreira (@robertosobreira), ASICS FrontRunner e embaixador da marca no Brasil e Walter Takano (@waltertakano), treinador e corredor profissional peruano.

Primeiro desafiado, o fundista Solonei tem dificuldades em se acostumar a baixas temperaturas e topou correr 30km em total isolamento e com temperaturas abaixo de 0ºC no extremo sul do continente (ARG). Para se preparar, o atleta teve direito a uma parada em Porvenir, no Chile, para ajudar na aclimatação.

Dia 31 de agosto vai ao ar o episódio do argentino, Alan Muszkat, corredor de rua amador que não está habituado a correr na altitude deverá cumprir um percurso de 12km na estrada de Abra Málaga em Cusco, no Peru, cuja elevação atinge 4.300 metros. Por último, dia 6 de setembro, estreia o último esquete com repórter e apresentadora Rafaella Brites, que deverá estrear na distância de 12km numa pista em São Paulo, sem ter nenhum equipamento, relógio ou qualquer gadget que a auxilie a saber a distância e o tempo percorridos.

