Star Wars Rival Run: um fim de semana de corrida na Disney

De 5 a 7 de abril, provas desde corrida kids para bebês até desafio de 30 Km, com trajetos na área dos parques da Disney. Atenção, corra ainda há vagas e pacotes disponíveis.

O participante pode correr fantasiado e vai encontrar com vários personagens pelo caminho, como o Darth Vader, para fazer aquela selfie memorável. Para a corrida de rua de 10K e para a Meia Maratona é exigido pace mínimo de 16 minutos por milha (1,6km), vamos combinar que não é nada do outro mundo. Por exemplo, se for nesse pace o corredor terminará os 21K em 3h30. Quem corre meia maratona abaixo de 2h45 pode solicitar para largar em local especial, provando o tempo, tem que enviar a comprovação de corrida posterior a 1º de abril de 2017, mais o link do resultado.Isso tem que ser feito no ato da inscrição. Exemplo: Star Wars Rival Run Half Marathon, 13.1 miles, Orlando, FL, 4/7/18 – 2:35:00, mais o link.

A Kamel Turismo, agência especializada em viagens para corredores, tem pacotes para esta prova a partir de US$ 528 por pessoa no apartamento duplo, no Disney’s Pop Century Resort. O mais caro, cinco dias, custa US$ 912, que inclui dois dias de ingressos nos parques. Esse valor não inclui o voo e a inscrição e podem ser parcelados em até 12 vezes. As inscrições são de 20 a 404 dólares, depende da prova escolhida. Clique aqui para maiores informações garantir seu pacote. Eles montam o pacote do jeito que o corredor quiser, incluindo as passagens e tudo o mais.

Os organizadores avisam que haverá “momentos épicos” e “surpresas intergalácticas”. No total há cinco opções de trajeto: 5K (dia 5, sexta-feira) no Epcot Center, com largada às 5h30; 10K (dia 6, sábado) largada às 5h30 no Magic Kingdom e chegada no Epoct; Meia Maratona (dia 7, domingo), com largada às 5h30 no Magic Kingdom e chegada no Epoct. O Desafio de 30K é correr os 10k no sábado e a meia no domingo.

Há também mais um Desafio: Kessel Run Challenge. Neste você corre uma meia virtualmente e comprova isso até 30 de março e corre mais o Desafio ou a Meia junto com a galera. A medalha deste desafio é linda. Corrida Kids vai rolar no ESPN Wide World of Sports Complex, no Walt Disney World Resort, entre 10h30 e 13h, com várias largadas diferentes. Podem participar bebês até crianças de 8 anos da Dashes, os pais podem acompanhar. E de 9 a 13 anos da One Mile Run. Largada às 13h.

Todas as provas contemplam kit com camiseta, peitoral e medalhas de conclusão. Quem correr o desafio ganhará três medalhas: 10K, meia e do Desafio. Há transporte para os locais saindo dos hotéis da Disney. A entrega dos kits será na Expo no ESPN Wide World of Sports Complex e abre na quinta, dia 4, das 10 às 20h. Na sexta das 10h às 19h e no sábado das 9h30 às 15h30. Ah, tem um ingresso especial para torcedores, para aguardar a chegada no domingo no Epoct (65 dólares). É possível acompanhar online o desempenho do seu familiar ou amigo, se registrando no Runner Tracking uma semana antes, tem o link no site oficial da corrida. No site oficial da prova as inscrições da 5K acabam de esgotar.

Regras de participação: 5K – a partir de 5 anos que consigam correr a distância; 10K – a partir de 10 anos com pace mínimo de 16min a milha; Meia maratona e Desafio – a partir de 14 anos com pace mínimo de 16min a milha.

Quem amou a medalha e já está se contorcendo de raiva que não tem tempo hábil para correr em Orlando, a Kamel tem um promoção bacana. Você se inscreve, corre virtualmente os 21k até 5 de abril, comprava o tempo e recebe a medalha em casa! May the force be with you”

Serviço

Data: de 4 a 7 de abril de 2019

Local: Parques da Disney em Orlando, Flórida (EUA)

Site oficial da prova: https://guide.rundisney.events/

Quem leva: Kamel Turismo (https://kamelturismo.com.br/event-package/maratona-da-disney-star-wars/)

Veja como foi a Meia Maratona na edição 2018