Strava ultrapassa 100 milhões de usuários

A maior plataforma esportiva do mundo, o Strava alcançou a marca de mais de 100 milhões de atletas no fim de maio. Esse número vem crescendo expressivamente, tendo dobrado de tamanho nos últimos dois anos. E nesse universo, o Brasil permanece em segundo lugar no ranking ficando atrás dos Estados Unidos. E por conta do crescimento da comunidade de atletas, o aplicativo está anunciando também um plano global de desconto para estudantes de universidades e colégios. Agora, jovens atletas poderão ter um desconto de 50% na anuidade da inscrição do Strava, permitindo acesso a diversas funcionalidades como o planejamento de rotas, metas, registros de treinos, etc.

“Dos 100 milhões de atletas no Strava, 13 milhões são brasileiros fazendo com que o Brasil seja o 2º maior país para a nossa operação! Isso mostra a força da nossa comunidade esportiva local e as inúmeras oportunidades que temos pela frente”, conta Rosana Fortes, senior Country Manager do Strava.

Desde sua fundação, em 2009, os esportistas compartilharam mais de 7 bilhões de atividades, das quais 2,5 bilhões foram registradas nos últimos 18 meses. A crescente comunidade na plataforma cobriu mais de 50% das superfície global documentando e contando a história de seus esforços com mais de 89,5 milhões de compartilhamentos de fotos. Entre os 100 milhões de atletas ao redor do mundo, uma forte comunidade de profissionais continua a prosperar no Strava. Mais de 2.500 deles usam as ferramentas do aplicativo para compartilhar todos os seus esforços, desde treinos até performances vencedoras de medalhas.

“Nos últimos dois anos, vimos uma enorme mudança na importância do movimento e do esporte na vida das pessoas”, afirma Michael Horvath, CEO e cofundador do aplicativo. “O Strava se tornou o registro da vida ativa de mais de 100 milhões de atletas, e estamos empolgados em continuar essa jornada investindo profundamente em nossa equipe, desenvolvendo as melhores ferramentas da categoria para conectar os atletas ao que os motiva e os ajuda a encontrar seu recorde pessoal”, acrescenta.

Recentemente, o Strava anunciou a aquisição da Recover Athletics, um aplicativo focado na prevenção de lesões em corredores. Agora, todos os assinantes da plataforma possuem total acesso às funcionalidades e conteúdos desse app, incluindo os planos personalizados de reabilitação e prevenção. No próximo ano, a Recover Athletics utilizará os recursos do Strava para expandir seu escopo para que qualquer atleta, não somente corredores, possam achar conteúdos relevantes para continuarem saudáveis e engajados com a comunidade Strava.



Alguns dados sobre o Strava:

Mais de 7 bilhões de treinos e atividades foram compartilhados no Strava

● Atletas em todos os países

● 40 milhões de treinos postados por semana

● Mais de 2.400 atletas profissionais na plataforma

● Mais de 375 colaboradores pelo mundo, em escritórios em cidades como São Francisco, Denver, Bristol e Dublin.

● Mais de 4 milhões de fotos compartilhadas semanalmente