Sua meia velha pode salvar vidas

O que você faz com aquela meia velha, esquecida no fundo da gaveta? Eu jogava fora até dias atrás quando minha irmã, e também corredora Lucia, me falou sobre a Campanha Meias do Bem. Fui pesquisar. Com 40 pares de meias usadas é possível fazer um cobertor que é doado para quem mais precisa e neste frio, uma manta quentinha pode ser a diferença entre a vida e a morte!

A meia pode ser de qualquer marca, estar furada, sem o par, esgarçada, frouxa, velha, de qualquer tamanho ou cor. Só não pode ser meia calça fina, daquelas femininas, que são feitas de poliéster e viram pó quando são trituradas. E quanto mais algodão na composição melhor, a fibra fica mais quentinha.

A ideia, super criativa, é da fabricante de meias Puket. A louvável iniciativa resolve dois ploblemas de uma vez só: reduz o lixo que o descarte das meias provoca no meio ambiente e salvar vidas. Semana passada vi dezenas de pessoas dormindo ao relento na Avenida 9 de Julho, no centro da capital paulista. Graças a projetos como esse, todos estavam enrolados em cobertores bem simples, mas quentinhos.

“Há urnas para doações em todas as lojas e recolhemos o ano inteiro, mas a época que mais precisamos é agora”, explica a gerente de Marketing da Puket, Fernanda Dittmers, que está no projeto desde o iníco em 2013. Aliás, esta semana vão ser doados 2 mil cobertores, em quatro anos já foram 400 mil. Mais. Com isso a Puket conseguiu evitar com que 3,36 toneladas de lixo

têxtil fossem produzidos. Parabéns pela iniciativa!!!!

E aí? Vai participar? Eu já estou dando aquela geral na gaveta, sabe como é gaveta de corredor, tem tudo quanto é tipo de meia, e vou hoje mesmo doar. #MeiasDoBem #CorridaParaTodos

Confira todos os postos de arrecadação no site: www.meiasdobem.com.br e na fanpage: www.facebook.com/MundoPuket

Abaixo o vídeo com a consulesa francesa Alexandra Loras, consulesa da França, que apoia a causa:

UA-82199673-1