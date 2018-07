Superação motiva 44% dos corredores

É o que indica pesquisa da consultoria Relevance e encomendada pela Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro, que será realizada no próximo dia 29 de maio. De acordo com o levantamento, 44% dos corredores adotaram a atividade pelo desafio, superação e para ter orgulho de si.

Medalha, medalha, medalha. Quanto mais suada e doída melhor!!!! Ainda mais de maratonas, não tem refresco desde o dia que o corredor resolve topar o desafio. É treino diário, debaixo de chuva, sol, frio, friaca… Mas vale a pena. Marca a vida de uma pessoa. Com certeza faço parte desses 44%. Mas minha motivação para correr, prática frequente em minha vida desde o século passado é poder comer sem culpa. Que também foi apontado na pesquisa no item Saúde.

Adoro cozinhar e comer bem. Hoje mesmo saiu do forno daqui de casa um pudim de queijo com calda de goiabada, aquele mesmo do concurso Melhor Pudim do Brasil. Fica uma delícia. E falando em gordices, a sorveteria carioca Mil Frutas lançou um sabor especial para o evento é o Maratona do Rio – com tangerina, manga e limão. “Escolhemos principalmente frutas leves e bem refrescantes, que têm tudo a ver com a cidade. A sugestão também foi dada pelo super maratonista e amigo Márcio Puga”, explica Paula Saboia, que comanda a marca com sua irmã Juliana e sua mãe Renata Saboya. O sorvete já está disponível nas oito lojas da rede carioca e custa R$ 14. Os corredores também poderão provar o sabor “Maratona do Rio” na Expo Rio Run, que acontece junto à entrega de kits da prova, dias 26,27 e 28 de maio, no Centro de Convenções Sul América.

Voltando à pesquisa – os outros motivos apontados para a prática da corrida de rua foram: a saúde (38%) e o relaxamento (18%). O estudo foi realizado com participantes das provas que integram a Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro: Olympikus Family Run; Meia Maratona e Maratona. Os entrevistados foram divididos em dois grupos: amadores (corrida de 6km) e pró (corridas de 21 km e 42 km).

Quem apontou “Desafio” como a principal razão para correr, as expressões mais usadas foram “espírito de superação”, “competição consigo e com os outros” e “orgulho”. Quando o assunto é “Saúde”: “controlar peso”, “emagrecer” e “ prolongar a vida” são expressões comuns. Já no eixo “Relaxamento”: “experiência emocional positiva”, “sentir-se completo” e “passar um tempo sozinho, desconectar-se”.

A pesquisa ainda apontou que a maioria dos corredores pratica a modalidade para se sentir bem, gosta de variar o trajeto e planeja com tempo as corridas de que pretende participar. Além disso, eles seguem treinamento e dieta específicos para as provas. Outro dado levantado foi que, entre os amadores, aspectos como organização, diversão e paisagem do local são elementos decisivos na escolha de uma prova.

A 14ª edição da Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro acontece no dia 29 de maio – domingo. Este ano, 29 mil pessoas, entre elas mais de mil estrangeiros, correrão pela orla carioca, cenário que coloca a prova no topo do ranking das mais lindas do mundo.

Realmente, não falar em paisagem correndo no Rio seria impossível (confira o vídeo abaixo). Parabéns a Caixa por aproveitar a ocasião para fazer a pesquisa.

