Superação na Corrida das Academias

Neste domingo, dia 15 de novembro, acontece a competição entre as academias da Cidade Maravilhosa. São esperados cerca de cinco mil corredores no tradicional cenário das corridas de rua, o Aterro do Flamengo, para a 9ª Corrida das Academias, que prevê distâncias de 6 km e 10 km. A largada de ambas as provas será às 8h e as inscrições esgotaram na semana passada. Entre os corredores confirmados estará o advogado Álvaro Barbosa, 50 anos, que há um ano estava entrevado em um hospital, em coma.

Pai de três filhos, Barbosa começou a correr há alguns anos, para ganhar qualidade de vida, mas, por conta do dia a dia agitado, deu uma pausa de quatro anos, entre 2010 e 2014. E foi exatamente durante sua internação, que decidiu pegar firme nos treinos assim que tivesse alta. “Ano passado, durante o período da Copa do Mundo, peguei uma leptospirose. Comecei a me sentir muito mal. A principio, não achei que fosse nada, mas, depois, comecei a ficar bem mal e fui ao médico. Fiz um exame de sangue e detectei a doença”, conta.

Com a doença o pulmão parou de funcionar, o sangue tinha que ser filtrado por uma máquina. “Fiquei muito debilitado e fui induzido ao coma”, lembra. Barbosa ficou internado 30 dias, 20 deles em coma induzido. A recuperação foi rápida e contou com uma motivação a mais: “No dia da minha saída, minha filha mais nova, completou 1 ano”.

Voltou aos treinos aos poucos, sob a orientação do treinador André Matos. Depois da alta, estreou na Meia Maratona Internacional do Rio. “Consegui superar minhas metas, após ficar tanto tempo no hospital e passar tantas coisas pela minha cabeça, voltei a cuidar de mim, do meu futuro”, destaca. Ele treina na praia, entre Leblon e Copacabana, e também na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Será a segunda vez que Barbosa vai participar da Corrida das Academias. “Minha expectativa é superar…superar meu tempo, meus limites. E o que o motiva Barbosa a superar seus limites?: “Atualmente é um olhar para corrida como um processo contínuo de melhoria. Me manter bem, querendo melhorar sempre. Vou correr 10km, mas posso correr mais rápido e melhor”.

“Essa prova é uma homenagem ao grande número de adeptos de academias que participavam de nossos eventos, e que hoje ganharam também as ruas reunindo-se em grupos e assessorias de praticantes da modalidade. É uma forma de retribuirmos o carinho e o apoio que recebemos dessas pessoas e grupos ao longo de todos esses anos”, afirma João Traven, sócio-diretor da Spiridon Eventos, empresa que organiza o evento, que abrirá às 6h30. A concentração com aquecimento e alongamento começará às 7h45. Largada às 8h e premiação a partir das 9h30. Boa prova a todos participantes. #running #corridaparatodos

Fique ligado

Timão Run – último dia para a inscrição e podem ser feitas através do site www.circuitotimerun.com.br . Fiel-Torcedor tem 10% de desconto. A retirada de kits será realizada nos dias 14 e 15 de novembro na Loja Centauro do Shopping Anália Franco, na zona leste paulistana. Acorrida será realizada na manhã de 20 de novembro.

1º Circuito Santa Casa de Corrida de Rua – marcada para 28 de novembro, às 17h. Largada e chegada na Praça Multieventos da Pajuçara. Inscrições a R$ 50 (kit do atleta com bolsa personalizada, squeeze, viseira, camisa UV e sachê com protetor solar). Inscrições online pelo portal da Santa Casa. São quatro modalidades: caminhada, 5 km, 10 km e Kids. site: www.santacasademaceio.com.br

Star Wars Run – Esta segunda edição tem organização da Corpore. Será na noite de 28 de novembro, com largada às 21h, na Rua Tagipuru, 377 (em frente ao Memorial da América Latina). São 7km, inscrições a R$ 160, e para associados da Corpore R$ 150 e há duas opções de kits: Rey (branca) ou Kylo Ren (preto). Idade mínima: 16 anos. Inscrições se encerram neste domingo, dia 15/11. Premiação: primeiro lugar, tanto masculino como masculino – viagem de cinco noites para o Walt Disney World Resort, em Orlando, com direito a um acompanhante. Passagem aérea ida e volta São Paulo/Orlando/São Paulo em classe econômica, hospedagem em Hotel de categoria econômica do complexo Disney, alimentação (no valor de R$100,00 por dia por pessoa, creditados em um gift card) e ingressos para os 4 parques da Walt Disney World estão incluídos (Magic Kingdom, Epcot, Disney´s Hollywood Studios e Disney´s Animal Kingdom).

Xtreme Race – A Xtreme Race, maior corrida de obstáculos do país, terá sua última edição do ano no dia 28 de novembro. Serão 16 desafios em um percurso especial, com 8 km, no Instituto Perfect Liberty, em Arujá (SP). As inscrições para a Xtreme Race Arujá estão abertas no site www.xtremerace.com.br.

São Silvestre – Inscrições se esgotaram durante a primeira fase, 20 dias antes do encerramento da primeira fase de vendas. Serão 30 mil pessoas correndo os tradicionais 15km no último dia do ano. O pelotão de elite feminino terá a largada às 8h40. Logo em seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite masculino, pelotão especial (masculino e feminino) e atletas em geral. Cadeirantes e atletas com deficiência terão seus horários definidos posteriormente. A retirada do kit e do chip acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro das 9h às 19h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida – Rua Manoel da Nóbrega, 1361, em São Paulo. O kit deverá ser retirado preferencialmente pelo atleta inscrito. Para retirada por terceiros, verificar o regulamento da prova no site oficial do evento.