Tecnologia proporciona maciez ao tênis de corrida

O que é mais importante para você na hora de escolher um tênis para corrida de rua para médias e longas distâncias? Se a resposta for conforto, vale conferir a 4ª atualização do Mizuno Wave Sky (R$ 899,90), que acaba de ser lançada mundialmente. A marca japonesa tem 114 anos de estrada e investiu dois anos de pesquisas para adicionar ao modelo a nova tecnologia da espuma Energy aplicada à entressola, que torna o calçado macio e com alto de retorno de energia. Aliás, esta tecnologia deverá ser adicionada, em breve, a mais quatro diferentes modelos. #sky4me

A Energy é até 293% mais macia, do que a estrutura do modelo Wave Sky anterior, proporciona 56% a mais de retorno de energia. Além dela, há outras tecnologias presentes. Na entressola os polímeros U4Ic e a U4icX, oferecem amortecimento, maciez e retorno de energia. A XPOP cria a sensação de flutuação durante a transição da passada. E na estrutura da malha interna foi utilizada a tecnologia AEROHUG Mizuno, na região do médio pé, abraçando-o de forma personalizada, garantindo melhor ajuste.

O lançamento do tênis de corrida de rua é acompanhado por uma linha completa de vestuário – feminina e masculina. São diversas opções de calças, jaquetas, tops, blusas e bermudas em tecido respirável, detalhes refletivos, bolsos estratégicos e zíperes à prova d’água, além de costuras flatlock que ajudam a evitar o atrito com a pele.

Para o youtuber Gustavo Maia (Programa Fôlego), que testou o modelo na Estrada Real, o tênis é extremamente versátil. “Mesmo tendo diversas dificuldades pelo caminho da Estrada Real, que não é somente de asfalto, o tênis foi meu companheiro do começo ao fim nesses primeiros dias, com grande estabilidade, base larga e um retorno de energia que eu não estava acostumado”, conta Gustavo, que seguiu seu percurso durante toda a semana passada. Confira abaixo abaixo o vídeo com a avaliação do modelo feita pela por Maia.

Ficha Técnica Wave SKY4

Pisada: NEUTRA

Drop: 10 mm

Peso: 330 g

Tecnologias: U4icX, XPOP, FOAM WAVE, MIZUNO ENERZY e AEROHUG

Tamanhos disponíveis: do 34 ao 46