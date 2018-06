Tem corrida noturna em Uberlândia neste sábado

Será a segunda etapa do Circuito Caixa, uma das mais tradicionais provas de corridas de rua do Brasil que completa 15 anos de atividades ininterruptas em 2018. Serão ao todo 12 etapas durante o ano. #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

Com inscrições abertas até amanhã (16/5), a Etapa Uberlândia terá largada às 19h, no Parque do Sabiá. A corrida de rua recebe corredores nas categorias elite masculina e feminina para os 10km e ainda terá divisão por faixa etária tanto nos 10km como nos 5km, que também contará com a disputa em duplas (masculina, feminina e mista). Os cinco primeiros colocados da elite recebem premiação (os vencedores levam R$ 4 mil cada) e todos os atletas e paratletas que concluírem a prova e a caminhada ganharão a medalha de participação. Haverá também caminhada.

Criado em 2004, o Circuito Caixa já recebeu mais de 280 mil pessoas em 132 provas pelo Brasil, seguindo de forma ininterrupta no objetivo de apoiar os atletas brasileiros de elite e incentivar o esporte entre os amadores. “Chegar aos 15 anos de atividade comprova a importância de um patrocinador como a Caixa, que fomenta a cultura de saúde e qualidade de vida por meio do esporte, sem deixar a performance de lado”, declara Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do evento.

A edição 2018 estreou no Dia das Mães, domingo passado, com a participação de 1.850 corredores , no Parque da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Muitas famílias correram juntas para comemorar a data e a vitória na elite 10km ficou com Giovani dos Santos (29min34) e Franciane dos Santos Moura (34min24).

Doe seu tênis para quem precisa – junto com esse circuito acontece a Campanha Pegada do Bem. No domingo passado foram arrecadados dezenas pares de tênis, entregues durante a prova no posto de doação no Parque da Pampulha. O total arrecadado foi encaminhado para o Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia é incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos. Criada em 2014, já arrecadou mais de 1.000 pares de calçados esportivos. Por isso, que for correr em Uberlândia lembre-se de levar aquele par de tênis que está encostado, mas em bom estado, para doação.

As inscrições podem ser feitas no site oficial da prova e custam R$ 90. Há descontos para correntistas e funcionários da Caixa, maiores de 60 anos e assinantes da revista Contra-Relógio.

Programe-se

Etapas do Circuito de Corridas CAIXA 2018

1ª etapa – 13/05 – Belo Horizonte

2ª etapa – 19/05 – Uberlândia

3ª etapa – 03/06 – Goiânia

4ª etapa – 10/06 – Salvador

5ª etapa – 01/07 – Campo Grande

6ª etapa – 29/07 – Recife

7ª etapa – 05/08 – Fortaleza

8ª etapa – 26/08 – Porto Alegre

9ª etapa – 16/09 – Ribeirão Preto

10ª etapa – 14/10 – Curitiba

11ª etapa – 21/10 – São Paulo

12ª etapa – 25/11 – Brasília