Tênis de corrida GEL-NIMBUS edição 22 chega às lojas

Criado em 1999 e com mais de 20 anos de história, o modelo GEL-NIMBUS se tornou rapidamente um dos queridinhos dos corredores de rua, tendo atendido às mais altas expectativas na busca por melhores resultados. Em 2020, a ASICS lança a versão de número 22. O modelo veio totalmente repaginado, com um design único, que conta com maior proporção de GEL para oferecer ainda mais amortecimento e conforto aos corredores, e custa R$ R$ 799,90 .

“Acredito que o ato de se movimentar transforma as pessoas e dá a elas mais força para que consigam atingir patamares cada vez mais elevados em seus objetivos, sejam eles físicos, pessoais ou profissionais. A partir do momento em que você possui autoconhecimento do seu corpo e da sua mente, sua disposição muda. Quando você tem o tênis certo para buscar uma determinada finalidade, a probabilidade de alcançar seus objetivos aumentam consideravelmente”, comenta Ederson Vilela, dono da medalha de ouro nos 10K dos jogos Pan-Americanos, no Peru, e atleta da ASICS, que é usuário deste modelo.