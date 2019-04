Tênis de corrida: modelos especiais da Maratona de Boston

A capital do Massachusetts (EUA) é a sede de duas das marcas esportivas americanas que lançaram modelos especiais para a maratona, realizada na segunda-feira. Confira abaixo.

São duas marcas centenárias – New Balance e Saucony, que respiram corrida de rua desde a origem. A New Balance lançou versão do 890, agora mais magro 55 gramas. É a sétima versão deste tênis de corrida lançado há dez anos. À venda em Boston por 130 dólares.

A Saucony se inspirou em um doce tradicional americano, o donut, e fez o modelo especial Maratona de Boston com este pegada. Aliás é tradição saborear um donut no pós maratona. É um Kinvara 10 (modelo que já testei e adorei – clique aqui para conferir) versão donut. Uma colab com a Dunkin’ Donuts. À venda só nos EUA por 135 dólares. Olha, quem estiver por lá e a mãe for corredora – isso sim é um presente dos bons!!!