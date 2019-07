Tênis de corrida ZoomX Vaporfly NEXT% chega às lojas brasileiras

Além do lançamento mais esperado do ano, a Nike lança as novas edições dos outros modelos de tênis de corrida mais rápidos da marca e apresenta o novo Zoom Squad, quinteto feminino de corredoras brasileiras que irá correr a Maratona de Chicago em outubro. #Nike #ZOOMXVAPORFLYNEXT% #tecnologia #calçadoesportivo #lançamento

Velocidade é o foco da família Nike Zoom, para treinos diários e dias de prova. Meu tênis favorito para dias de provas é o Nike Zoom Fly, que considero perfeito em todos os itens. Tenho a primeira edição dele. Cada modelo foi ajustado para atender às necessidades específicas dos corredores. Com unidade Zoom Air em toda a extensão ou espuma ultra-responsiva ZoomX, cada tênis da desta família oferece uma experiência diferente.

A Família Nike Zoom 2019 será lançada em um tom de verde neon (que é a cor mais visível pelo olho humano). Os designers criaram um tom neon exclusivo para o Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, o Nike Phantom Glow – nomeado assim porque sua composição química gera um efeito energético brilhante. O demais modelos levam cores que variam dentro do spectrum do verde neon, do tom mais suaves ao mais forte. Em comum, todos eles saltam aos olhos quando presentes nos pés dos corredores nas ruas. Confira os modelos abaixo.

Corre Mulherada

Além da atualização dos quatro modelos, o projeto inédito Zoom Squad é uma das ações que a Nike vem promovendo para mudar a percepção do esporte para as mulheres no Brasil. O quinteto é formado por corredoras amadoras super-competitivas: Alice Yuri, Joice dos Santos, Paula Narvaez, Rafaela Bueno e Sabrina Gusson. O quinteto topou o desafio de superar os recordes pessoais na Maratona de Chicago, no dia 13 de outubro. A Nike vai dar todo o suporte para isso e uma “senhora” madrinha. A fundista número 1 do ranking da Confederação Brasileira de Atletismo e atleta do Esporte Clube Pinheiros – Tatiele Carvalho.

PARA TREINO

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 36 – O tênis de corrida da Nike mais vendido de todos os tempos está de volta com uma grande modernização: o cabedal com tecido Flymesh passou por atualizações e chega com perfurações adicionais que aumentam a ventilação na região dianteira e no arco do pé. Os cabos Flywire expostos no mediopé o mantêm seguro enquanto você acelera o ritmo. O calcanhar e a língua são mais finos, o que significa um encaixe mais confortável e ajustado comparado com a versão anterior. O Nike Air Zoom Pegasus 36 mantém algumas de suas características já conhecidas e aprovadas pelos corredores: unidade Zoom Air em toda extensão para amortecimento responsivo permanece igual.

NIKE ZOOM PEGASUS TURBO 2 – Tudo o que você ama no Nike Air Zoom Pegasus com o poder da espuma ZoomX, a mesma usada nos nossos tênis mais rápidos. Seu extraordinário retorno de energia proporciona impulso extra a cada passada. Em sua segunda atualização, a versão para dias de treino do Nike Zoom Vaporfly 4% é modernizada com um cabedal mais leve e elegante, graças principalmente a um material translúcido e em malha o que proporciona excelente estabilidade.

PARA DIAS DE PROVA



NIKE ZOOM FLY 3 – Ideal para imprimir velocidade em dias de prova, o novo Nike Zoom Fly 3 apresenta um cabedal mais leve e transparente com um novo sistema de cadarço que oferece um encaixe mais ajustável. A entressola Nike React, proporciona amortecimento altamente responsivo e abriga uma placa de fibra de carbono em toda a extensão que oferece uma sensação de propulsão. A versão feminina ainda conta com uma palmilha ligeiramente mais macia. O drop do calçado foi projetado para minimizar lesões no tendão de Aquiles e a altura de seu molde oferece proteção contra impacto quilômetro após quilômetro. O resultado – confirmado por testes de laboratório – é um dos calçados mais rápidos e eficientes da Nike.

NIKE ZOOMX VAPORFLY NEXT% – Nike NEXT% é uma evolução da máquina de colecionar medalhas que é o Nike ZoomX Vaporfly 4%. O novo tênis de corrida chega com mais espuma ZoomX, para maior responsividade, e cabedal completamente renovado. Em poucas palavras: simplesmente o tênis mais rápido que já fizemos.

A contribuição dos atletas de elite teve um papel fundamental na renovação do sistema já incrivelmente bem-sucedido, que aumentou a economia da corrida. Além disso, uma nova construção de material no cabedal, chamada Vaporweave, é mais leve que o Nike Flyknit, respirável e absorve – decisivamente – menos água do suor ou da chuva, por isso permanece arejada e seca durante uma maratona.

Os designers adicionaram 15% a mais de espuma Nike ZoomX (capaz de fornecer até 85% de retorno de energia) ao Nike ZoomX Vaporfly NEXT% – mas o peso do calçado permanece o mesmo da versão anterior (198g). Eles também cortaram 3mm do drop (agora são 8mm), então você pode esperar uma melhor estabilidade e maior conservação de energia. (Uma placa de fibra de carbono curvada em toda a extensão da entressola ainda está incorporada dentro da espuma, aumentando a rigidez para fornecer uma sensação de propulsão). Um novo padrão de tração melhora a aderência do antepé para que o calçado funcione melhor com tempo chuvoso. Também há um solado novo delineado com ranhuras profundas que facilitam o movimento mais suave nas curvas.

SERVIÇO

Todos os modelos Nike Zoom 2019 estarão disponíveis em Nike.com no dia 4/7 (quinta-feira) a partir das 10h