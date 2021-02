Tênis ganham edição Eliud Kipchoge

Um dos melhores atletas da história, o queniano Eliud Kipchoge agora nomeia uma coleção de tênis de corridas da Nike, composta pelos modelos ZoomX Alphafly Next% (R$ 1.799,99) e Nike Air Zoom Pegasus 37 (R$ 699,99). O protótipo dessa série foi calçado pelo campeão na última edição da Maratona de Londres e traz detalhes em preto, branco, verde e vermelho – cores da bandeira do Quênia, país natal do atual recordista mundial desta modalidade.

Esses tênis desta podem ser adquiridos no Brasil apenas por membros da marca no site oficial. “Acredito que represento o Quênia 24 horas por dia e esta coleção faz o mesmo. As pessoas podem usar a bandeira em todo o mundo. É assim que podemos nos tornar um só”, afirma Eliud Kipchoge.



Vale destacar que são dois dos melhores modelos running da Nike que ganham mais um diferencial, e que devem esgotar rapidamente. Foi calçando o polêmico protótipo do Alphafly que Eliud foi o primeiro homem a superar a barreira das 2 horas em um maratona (Viena, 2019). Como não se tratava de um evento referendado pela federação internacional de atletismo a marca é extraoficial.

O Alphafly Eliud Kipchoge traz o o nome do campeão no puxador da língueta, suas iniciais (EK) impressas em uma das palmilhas e o seu tempo recorde (1:59:40) na outra.

Já no Pegasus 37 as cores preto, verde e vermelho são destaques na parte de trás da entressola e nos ilhoses dos cadarços; e as iniciais (EK) foram impressas em uma das palmilhas e o tempo recorde de Elliud (1:59:40) na outra, como no outro modelo.