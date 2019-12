Tênis reciclado: uma das melhores invenções de 2019

Um tênis de corrida de rua feito para ser refeito sem perder a performance. Com esse desafio na cabeça os engenheiros da adidas desenvolveram o Futurecraft.Loop, feito 100% de material reciclável e que será oficialmente lançado em 2021. A ideia foi apresentada ao mundo em abril. E o modelo inovador já foi destacado pela revista Time como uma das melhores invenções de 2019. #adidas #tênisreciclado #meioambiente #tecnologia #BlogCorridaParaTodos

O calçado esportivo é feito com TPU 100% reciclável e foi desenvolvido para o corredor de rua não o jogar fora, mas trocar na loja por um reciclado. Veja, um tênis de corrida dura em média 600km, o que pode representar uma vida útil entre 2 meses a um ano, vai depender da carga de treinos do corredor. A marca alemã não dá detalhes de como isso vai funcionar na prática, ou quanto vai custar. Mas avisam que vão mudar paradigmas e que pela primeira vez na história dos tênis, a devolução do modelo usado será mais importante que seu lançamento.

James Carnes, vice-presidente de estratégia global de marcas da Adidas, disse para a Time que o FUTURECRAFT.LOOP deve ser o primeiro passo para “limpar parte do impacto ambiental que criamos por meio da criação massiva de produtos todos os anos”.

Duzentos protótipos já foram testados por atletas, ativistas e estilistas. Com o feedback dessa turma fizeram o segundo protótipo (GEN 2). Os calçados passaram por inspeção e higienização. Depois foram triturados, moídos e derretidos. Com esse material fazem o TPU do solado, ilhós e etiqueta. Para o cabedal usam material virgem que pode ser reciclado. As duas partes são conectadas sem cola, com uma nova técnica, e o modelo foi devolvido para mais uma bateria de testes. A nova fase do projeto é desenvolver técnicas para eliminar o TPU virgem e conseguir reciclar tudo, no novo protótipo, provavelmente o GEN 3. Mais por vir até o modelo, que será 100% reciclado, ser apresentado ao mundo em setembro de 2021. Querem eliminar o lixo plástico dessa cadeia produtiva e gerar menos impacto no meio ambiente. Realmente disruptivo.

