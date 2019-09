Tentativa da quebra do recorde da maratona será transmitida no YouTube

O INEOS 1:59 Challenge, nome oficial da tentativa histórica para “voar” uma maratona (42,2 KM) em menos de 120 minutos, poderá ser assistida de qualquer do Planeta, no YouTube no canal oficial do desafio. O patrocinador acaba de negociar com a plataforma de vídeo, que entrou como parceira. Assim, os espectadores vão poder assistir, ao vivo, à tentativa histórica do queniano Eliud Kipchoge. O feito está marcado para 12 de outubro, em Viena (Áustria), mas se o clima não for favorável há uma janela até 20 de outubro #INEOS1:59 #maratona #recorde #BlogCorridaParaTodos

A transmissão ao vivo será pelo canal @INEOS 1:59 Challenge no YouTube. A transmissão ficará cargo da produtora independente britânica, especializada em de esportes, Sunset + Vine. E não é só esta opção, os espectadores também poderão assistir à cobertura da corrida em segunda tela no site oficial do evento: www.ineos159challenge.com, que permitirá interatividade nunca vista antes na cobertura esportiva. Para assistir pelo YouTube, os espectadores devem já se inscrever para obter atualizações regulares sobre o desafio, incluindo conteúdo exclusivo.

Mas tem muito mais. A três semanas da tentativa histórica, até agora 30 emissoras em mais de 200 territórios em todo o mundo concordaram em transmitir o INEOS 1:59 Challenge ao vivo, com mais emissoras a serem anunciadas nas próximas semanas. Por enquanto nenhuma é da América do Sul.

Segundo Tom Crotty, diretor de assuntos corporativos e da Comunicação do Grupo INEOS, Eliud Kipchoge acredita no mantra ‘No Human is Limited ‘e o atleta deseja usar o Desafio INEOS 1:59 para inspirar todos a acreditar em si mesmos. “Nosso papel é permitir que pessoas de todo o mundo assistam ao seu incrível e histórico esforço para quebrar a barreira de duas horas da maratona”, afirma Crotty.

O diretor explica que a segunda tela inovadora será a primeira no atletismo e dará aos espectadores a escolha de uma ampla variedade de matérias, incluindo conteúdo exclusivo, o caminho de Eliud para o desafio, feeds das redes sociais, tempo e muito mais.

Para quem for a Viena, conferir de perto, poderá assistir na calçada da Hauptallee, a famosa avenida do parque The Prater, completamente de graça. Crotty aconselha a chegar cedo para garantir um bom lugar. Haverá duas zonas de fãs com telões e entretenimento nos seguintes locais:

Junção Hauptallee / Kaiserallee

Rotunda Lusthaus

A linha de chegada estará localizada perto da junção de Hauptallee e Meiereistraße. O público poderá se aproximar da área no lado do Parque de Hauptallee, no lado oposto da estrada do Estádio Ernst Happel. Confira o mapa abaixo.

CONFIRA AS EMISSORAS QUE VÃO TRANSMITIR:

Áustria: ORF

Austrália: Rede Sete

França: L’Equipe, Canal +

Itália: Mediaset

Quênia: KBC, Citizen TV & Standard Group

México: Claro Sports

Holanda: Fox Sports

Nova Zelândia: Sky NZ

Noruega: NRK

Espanha: TVE – Teledeporte

Pan-África: MNET, FOX África e Star Times

EUA: NBC

Emissoras adicionais que concordaram em mostrar destaques, notícias e programação adicional do INEOS 1:59 Challenge incluem:

Austrália: 7Plus

China: CCTV, CCTV5-APP, CCTV English News / CGTN e CCTVSE TikTok

Itália: Fox Itália

Alemanha: ZDF

Japão: NHK

Reino Unido: Sky Sports

EUA: ESPN

Em todo o mundo: CNBC