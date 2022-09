Terry Fox Run: Maple Bear promove no Brasil corrida solidária global

A Maple Bear, maior rede de escolas bilíngues do mundo, traz pela segunda vez ao Brasil a Terry Fox Run, uma das principais corridas solidárias do mundo. Em seu 42º ano, a corrida beneficente se consolidou como um dos maiores projetos globais com foco na arrecadação de fundos para pesquisa contra o câncer, com eventos promovidos anualmente em 33 países nos cinco continentes, sendo mais de 10.000 apenas no Canadá.

A inspiração para a iniciativa é a trajetória do canadense Terry Fox que, em 1977, foi diagnosticado com um câncer nos ossos da perna direita. Mesmo tendo que amputar parte do membro, Fox se lançou, em 1980, em uma marcha pelo Canadá — chamada por ele de Maratona da Esperança — a fim de conscientizar o País e arrecadar fundos para pesquisas de tratamentos contra a doença. Com grande determinação, ele correu uma média de 42 quilômetros diários por 143 dias, arrecadando na época mais de US$ 24 milhões. Com o avanço da doença, ele não conseguiu terminar seu percurso, mas, desde então, seu exemplo vem inspirando corridas solidárias no Canadá e em vários países. No Brasil, em 2022, a Terry Fox Run será realizada em São Paulo (1º\10), Rio de Janeiro (23\10) e em mais de 70 cidades.

As corridas são inclusivas e não competitivas, com atividades orientadas para toda a família, em que os participantes podem correr, andar, usar bicicletas ou outras formas de transporte sobre rodas. Em São Paulo, o evento ocorre em 1º de outubro, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP) e, no Rio de Janeiro, será realizado em 23 de outubro, na orla da praia de Copacabana, com concentração no Posto 2. A Maple Bear espera atrair cerca de 4 mil participantes dentro da comunidade escolar da rede.

“Terry Fox é um herói canadense com paixão por ajudar o próximo e sua história já é parte do programa da Maple Bear. Além de demonstrar o conceito de gratidão aos alunos e o valor de se unirem para apoiar um objetivo em comum, a corrida será, sem dúvida, um grande exercício de trabalho em equipe e um modo perfeito para nossa escola expressar nossos valores, ao mesmo tempo em que arrecada fundos vitais para a tão necessária pesquisa sobre o câncer”, afirma André Quintela, CEO da Maple Bear na América Latina.

A inscrição custa R$ 100 por pessoa, sendo que há um desconto de 5% a cada ingresso extra em uma mesma compra. No Brasil, o montante arrecadado será revertido para estudos de combate ao câncer realizados pelo Centro de Pesquisas do Hospital do Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos), referência internacional no tratamento humanizado do câncer.

A primeira edição no Brasil foi em 2017, com arrecadação total de mais de R$ 100 mil. A instituição escolhida para receber as doações este ano é o Hospital do Amor, localizado em Barretos, em São Paulo. Assim, 100% do valor arrecadado será direcionado à instituição, sendo os custos de produções dos eventos de responsabilidade da Maple Bear Brasil e escolas. É importante reforçar que as doações são destinadas apenas para projetos de pesquisa de combate ao câncer e o Hospital do Amor é a única instituição homologada no Brasil pela Fundação Terry Fox, sediada no Canadá.

Terry Fox Run São Paulo Link

Terry Fox Run Rio de Janeiro Link