Testamos dois tênis para corrida de rua da 361º

Escolher um tênis para correr na rua não é igual receita de bolo. Cada pé gosta de um modelo diferente. O que posso considerar confortável pode ser o oposto para meu vizinho. O que testo aqui são as tecnologias e se o ajuste foi favorável para meu tipo de pé e biomecânica de corrida. No ano passado testei o Kgm2, e o acabamento deixava muito a desejar, mas é um bom calçado para caminhadas.

Estes dois modelos que chegaram ao Brasil em 2018, são da 2017 mas não têm escorregões no acabamento. O solado não apresenta rebarbas ou outras imperfeições . O Spinject, aliás, foi elogiado pela imprensa estrangeira. Está entre os “Dez melhores tênis de corrida do outono 2017” e considerado o “Best Buy” (melhor lançamento) do ano pelo site Competitor Running, fundado em 1987.

O destaque desse modelo é a leveza e a malha em cabedal, construída sem costura com tramas abertas na parte frontal, que facilita a ventilação dos pés. Parece um tipo de knit. As sobreposições são soldadas (coladas?) na malha em pontos estratégicos. A parte traseira possui um amortecedor adicional, que evita traumas locais. Ele também foi desenvolvido com uma curvatura especial, que se adapta perfeitamente aos calcanhares, sem pressionar excessivamente o tendão de Aquiles. O contraforte é costurado. O acabamento da lingueta, tipo neopreme, é bem interessante e ajuda o calce. Pra mim deu dor no dedão do pé direito logo no início do primeiro treino. Achei até que fosse a meia. Mas não era. Insisti mais duas vezes, em todas o modelo pegou meu dedão. Mas só do pé direito. Esse modelo tem uma forma mais estreita que a maioria. É mais na pegada do React da Nike, para pés mais finos. O meu pé é largo. É um tênis para quem busca performance. O drop é 8mm, que quiser diminuir este salto tem a opção de correr sem a palmilha. De 0 a 5, nota 2,90.

Gostei mais do Sensation 3. Ele tem o mesmo acabamento da lingueta, só que o cadarço é superior, daquele bicolor. O cabedal é em malha, com tramas bem abertas, o que dá uma respirabilidade bacana. O reforço interno com a tecnologia Fitz-Rite, de material macio e consistente, mantém os pés mais seguros e confortáveis.

A entressola foi desenvolvida com a tecnologia QU!K-Spine, uma placa de fibra de carbono que assegura a estabilidade do modelo. E o solado, conta com a tecnologia QU!K Flex 4Foot, que permite uma pisada natural e balanceada, além de aumentar um contato com o solo, favorecendo uma melhor aceleração. Essa composição funcionou bacana para minha pisada. Treinei sem medo se ser feliz, tanto rodagem, quanto funcional. Super estável e confortável, mas é cem reais mais caro que o Spinject. É um tênis para quem busca estabilidade. De 0 a 5, nota 3,25. Como oferece mais tecnologia é cem reais mais caro.

Spinject

Categoria: Neutral

Pisada: Neutra

Modelos Disponíveis: 5 modelos em cores diferentes

Tamanho e Peso Masculino: 39 a 44 / 278g

Tamanho e Peso Feminino: 34 a 39 / 232g

Tecnologia: Fitz-Rite / QU!KFOAM® / QDP (Quick Dynamic Performance)

Solado: Sulcos anatômicos para movimento natural e flexibilidade do antepé (QU!K Flex 4Foot) / Borracha para maior durabilidade

Drop: 8mm

Cores: Denim/Midnight ; Ebony/Black; Spark/Black; Cali Coral/Ebony; Microchip/Ebony

Valor: R$ 499,90

Sensation 3

Categoria: Estabilidade

Pisada: Pronador Moderado

Tamanho e Peso Masculino: 39 a 44 / 278g

Tamanho e Peso Feminino: 34 a 39 / 238g

Tecnologia: Fitz-Rite / QU!KFOAM® / QDP (Quick Dynamic Performance)

Solado: Sulcos anatômicos para movimento natural e flexibilidade do antepé (QU!K Flex 4Foot) / Borracha para maior durabilidade

Drop: 9mm

Cores: Gecko/Black e White/Black (Masculinos) e Hazard/Black e White/Ebony (Femininos)

Preço: R$ 599,90

