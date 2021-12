Testamos o smartwatch Vantage M2

A Polar a primeira a lançar um monitor cardíaco para esportistas, em 1982. E a primeira a lançar um smartwatch com frequencímetro em 1995, o Vantage. Incluíram o GPS no relógio em 2006, e inovaram mais uma vez no ano seguinte, lançando o primeiro relógio capaz de monitorar os treinos e provas. E a cada ano, mais recursos e lançamentos, como o Polar Vantage M2 (R$ 2.899) que o Blog Corrida Para Todos acaba de testar durante 50 dias.

A empresa foi fundada pelo professor universitário Seppo Säynäjäkangas em 1977, na Finlândia. Ele pesquisava ferramentas para monitorar a frequência cardíaca da seleção finlandesa de ski cross country e desenvolveu uma bateria para isso. Assim nascia a Polar Electro. E as inovações foram pontuando a história da empresa da terra das lendas do atletismo Hannes Kolehmanen (três ouros olímpicos) e Paavo Nurmi (32 recordes mundiais).

O objetivo do M2 é te motivar e te manter informado, muito bem informado. Ele te sugere o que está faltando na sua rotina de treinos, é capaz de monitorar 132 esportes, te dá os parabéns quando você completa a meta diária, te puxa a orelha quando você está mais de uma hora sentado, te avisa que precisa beber água, te ensina exercícios (inclusive com bonequinho) e calcula até seu VO2. O relógio vai salvando os treinos e o usuário tem acesso imediatamente. Por meio do app, é possível compartilhar os dados com seu treinador ou médico. E ele tem a opção de português, mas é o de Portugal.

O tamanho da pulseira é bem abrangente, de 130 a 210 mm ,e há quatro opções de cores de pulseiras bicolores (um tom por fora e um por dentro: preta/cinza, dourada/champagne; cinza/amarela e marrom/cobre.

Além do GPS, zonas de treinamento das frequências cardíacas, M2 monitora automaticamente o sono e sua recuperação para que você saiba quando pode se esforçar mais com segurança. O monitoramento começa a pós a terceira noite, e as métricas melhoram após os 21 dias, com mais sugestões do que você precisa fazer para treinar com saúde.

É realmente um relógio inteligente, quem gosta de manuais vai tirar o máximo proveito dele. Quem foge dos manuais, na tentativa e erro vai aprendendo a mexer. São apenas cinco botões para centenas de funcionalidades. Duas tardes “fuçando” são suficientes para aprender a mexer nessa máquina, pois os controles são bem intuitivos. Você vai ter um computador no seu pulso, com informações full time.

Dois quesitos me chamaram a atenção, a caixa é bem resistente, é a prova d’ água, e há uma ampla rede de assistência técnica disponível. Aliás, a marca oferece produtos bem resistentes. Meu primeiro Polar ganhei em 2002, aquele com a cinta para o monitoramento cardíaco, e ele ainda funciona, basta trocar a bateria. Veja os dois abaixo.

Primeiro passo: baixar o app da Polar, criar conta, cadastrar os dados pessoais, se vai usar no pulso esquerdo ou direito, se prefere horário em 12h ou 24h. Agora basta sincronizar o relógio no app, para isso basta pressionar e segurar o botão inferior esquerdo. E a partir de agora começa o monitoramento. Você decide a frequência a qual vai migrar os treinos para o app, mas quando a memória do relógio estiver quase cheia ele te avisa.

São cinco botões no relógio: 2 do lado esquerdo e 3, do direito. O do alto da esquerda aciona a luz, o debaixo mostra o menu. O do alto da direita e o de baixo trocam as telas do visor: são seis opções, dá até para colocar seu nome; e esses botões são para você navegar pelo menu também. O do meio da direita é o principal, ele mostra quatro sugestões de treinos para você, bem didático mesmo. Para ativar o menu basta primeiro clicar o botão inferior da esquerda e em seguida este. São 132 esportes diferentes para você monitorar. Além dos treinos, tem as configurações, opções de visores, conexão com o app, modo voo, não perturbe, notificação do celular, controle de música, idioma, alerta de inatividade ( por exemplo, quando der uma hora que você está trabalhando sentado ele vibra e aparece a frase: hora de se mexer, – depois tem teste de fitness (para ver como está seu condicionamento físico), mais alarmes, cronômetros, hidratação, e a Serene (que é para relaxar e ou concentrar, te ensina a fazer três respirações profundas)

E praticamente um computador de pulso, só falta acionar por voz. E como sempre tudo dá para melhorar, minha sugestão é mudar o layout do app, deixar mais com cara de 2022. E talvez uma caixa um pouco menor para o modelo feminino e uma opção de mostrador com números maiores para que não enxerga bem de perto. É um relógio inteligente multiesportivo para quem adora praticar esportes, um aparelho que te motiva a evoluir.

Confira no vídeo abaixo mais detalhes.