Testamos o tênis de corrida Saucony Triumph 3

Modelo de calçado esportivo da categoria amortecimento da centenária marca americana é ultra confortável e apresenta acabamento perfeito. #corridaparatodos #review #saucony

Durante um mês judiei do Saucony Triumph 3. É um modelo para corrida de rua que integra amortecimento superior, conforto e leveza. Este é um dos sete modelos de calçados esportivos que a BR Sports trouxe este ano para o Brasil. A primeira edição desse modelo recebeu o selo de “escolha do editor” da revista norte-americana Runner’s World, tipo um Oscar dos tênis de corrida.

FREE TRIAL – atenção hoje (02/09/2017), às 23h59, termina a promoção do teste grátis por 20 dias. Caso não goste do tênis que você comprou a Saucony devolve o seu dinheiro. Compras pelo site.

A Saucony é uma marca norte-americana referência mundial para praticantes de corrida que buscam performance e tênis de qualidade superior. Criada em 1898 no Massachusetts (EUA) e presente em mais de 100 países, incluindo o Brasil, a marca traça uma trajetória de reconhecimento pela qualidade e investimento constante em inovações tecnológicas.

Aliás, se você é maratonista sub 3 a Runner’s brasileira e a Saucony BR tem um desafio que pode te interessar. O maratonista mais rápido vai ganhar de presente correr a Maratona de de Ottawa, no Canadá, com tudo pago. Para participar é simples, basta enviar um e-mail para desafiok42@runnersworld.com.br até o dia 15/09/17 com seus dados e um link comprovando seu tempo. No assunto coloque “Desafio K42”. Boa sorte.

Os dois homens e as duas mulheres com os melhores tempos serão selecionados para a primeira parte do desafio – a maratona de Curitiba (19/11/17) – com todas as despesas pagas, mais tênis da marca e mais assessoria esportiva. O casal mais rápido em Curitiba vai para o DesafioK42 – disputar a Maratona de Ottawa, no Canadá, em maio do ano que vem. Bem legal esse desafio. Mais infos clique aqui.

Agora vamos ao que interessa. Confira no vídeo abaixo o review do Triumph Iso 3. E detalhe muito importante, quem curtir o vídeo, se inscrever no canal @corrasempreocupação pode ganhar o tênis do teste. Para isso escreva nos comentários do canal do youtube por que você merece ganhar o tênis de presente. O comentário mais bem-humorado vai receber o modelo testado por mim de presente, já limpo e higienizado. O prazo é até às 23h59 do dia 12/09/2017. O vencedor será anunciado aqui no blog e nos comentários do vídeo do canal do youtube. Capricha na frase!!