Teste do tênis de corrida KgM2 da 361º

Confira nosso review deste tênis para corrida de rua e caminhada da gigante chinesa. #blogCorridaParaTodos #corridaderua #calçadoesportivo #equipamento #tênisdecorrida

Foram três meses de teste, com caminhadas, corridas na rua e na esteira. Gostei muito do modelo, daqueles que não dá vontade de tirar do pé. O principal defeito, que pode ser facilmente resolvido, é a qualidade do tecido interno do colarinho e a parte do lado interno do contraforte. Ele é bem áspero, o que impede o uso do calçado sem meias. De zero a 5, dou nata 3 para ele.

O solado, em borracha, também pode ser aprimorado, a estampa é um pouco borrada e com algumas rebarbas. Fora isso, é leve e confortável. Daquele tipo de calçado que você até esquece que está usando.

A forma é larga, e como meu pé é largo, casou bem. Se você tem o pé estreito e gosta de correr sem meias não vai ter uma boa experiência. Mas se seu pé for largo, ou se você gosta de mexer os dedinhos dentro do tênis – adoro fazer isso, este modelo tem tudo para agradar. No meio de outubro saiu a segunda versão, com nova cartela de cores a R$ 450, mesmo preço sugestão deste modelo. Mas já cheguei a ver a primeira edição – esta do review – por R$269 em um dos grandes sites de venda de material esportivo. O que vale muito a pena – um custo benefício nota 10. A 361º ainda não tem loja própria no Brasil, mas pode ser encontrada na maioria das lojas esportivas e sites.

No quesito tecnologia, ele apresenta a Quick Dynamic Perfomance (QDP) – resposta rápida de amortecimento. É aquela fórmula de mistura de borrachas de densidades diferentes que a maioria das grandes marcas usa, só que cada uma tem um diferencial. Neste caso é a espuma Quick Foam, com micropartículas de ar encapsuladas para a melhor absorção do impacto do solo, no impulso e aterrissagem.

O Kgm2 é da categoria amortecimento e o fabricante recomenda para corredores com pisada neutra e supinada. O modelo masculino no número 41 pesa 241g. E o drop (salto) é de 9,5mm.

De olho no corredor brasileiro

A marca chinesa chegou ao Brasil no ano passado, e foi a fornecedora de todo o vestuário dos voluntários da Rio2016 – foram mais de 107 mil kits! Patrocina o fundista Giovani dos Santos, pentacampeão da Volta Internacional da Pampulha (BH) e bicampeão da Meia Maratona do Rio de Janeiro e a turma gaúcha da Cia dos Cavalos – eles são muito feras!!

Além do Giovani apoiam também: Julio Cezar Batista Moreira, bicampeão da Maratona Internacional de Punta del Este (Uruguai); Fernando Beserra, vencedor da Uphill Marathon 2017; Alisson Garcia e Adélio Santos, campeões na Maratona Internacional de Punta del Este; Mateus Soares Trindade, que entrou para a história ao vencer os 21Km no Uruguai, sendo o 1º atleta bicampeão da Maratona (2013/2014) a conquistar também a meia, em Punta; além de Allison Rocha Peres e Mateus Sacchett. Recentemente patrocinaram a primeira Maratona de Salvador e com certeza devem estar planejando muitas ações para 2018.

“Nós apoiamos diversos atletas porque acreditamos em seus potenciais. O Brasil tem muitos talentos desconhecidos e atletas que se destacam em suas cidades e regiões, mas não têm apoio, muitas vezes, para chegar sequer a disputas nacionais. Nosso objetivo é dar mais visibilidade a esses heróis nacionais”, explica o gerente de marketing da 361° Sérgio Baccaro.

A 361º abriu as portas em 2003 e já é líder de material esportivo na Ásia. Está presente em 35 países, com fabricas próprias na China e no Vietnã, e a sede no Brasil é em Nova Hamburgo (RS). Este ano organizaram uma Running School, com treinos gratuitos no Rio e em Curitiba.

“Nosso objetivo é estreitar o relacionamento com os corredores para apresentar toda a tecnologia dos nossos produtos e ter esse feedback mais direto. Estamos repetindo com o consumidor final o modelo de trabalho que já realizamos com nossos representantes, nos pontos de venda. A aposta da 361° no Brasil é baseada no relacionamento”, explica o gerente de Marketing da empresa, Sérgio Baccaro Júnior. Os corredores serão incentivados a participar de um plano de fidelidade que dá direito a prêmios. Quanto maior a assiduidade nos treinos e mais check-ins e postagens nas redes sociais com as hashtags #361brasil e #361runningschool, maior a recompensa. Os próximos locais serão em Porto Alegre, São Paulo e Florianópolis.

Confira abaixo o vídeo do review: