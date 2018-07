Teste: smartwatch Gear S3 Samsung

Lançado em dezembro de 2016, o relógio Gear S3 Samsung é como se fosse um celular de pulso, inclusive com aplicativos para te ajudar na corrida, no pedal e até na yoga. Simples e prático, basta encostar o dedo na tela. São dois botões e o anel giratório para escolher as funções.

Seu diâmetro é uma polegada maior que a versão anterior, o S2. Este tem 1,3 polegada. Segundo a marca os consumidores em todo mundo e também no Brasil pederiram um smartwatch com cara de relógio.

O visual do relógio pode ser costumizado, a várias opções de tela – digitais e de ponteiros. O interessante, é que com ele você terá tudo em sua mão, playlist, gráfico das corridas, notícias, clima, altímetro, barômetro, despertador, lista de contatos, é possível receber e fazer ligações a partir do relógio e até pagar contas!, esta última opção vem para quem conectar com o novo celular Samsung S8, lançado na semana passada.

É ideal para quem não quer ficar trocando de relógio – um para corrida, um para o lazer e outro para o trabalho. O S3 funciona bem em qualquer lugar e para qualquer função.

Testei o produto durante 15 dias, em caminhadas, corridas, no trabalho e no lazer. Adorei. A bateria dura três dias, carrega super rápido, e o relógio avisa quando está em 30% – ou seja, dá tempo de recarregar sem correr contra o tempo.

Tem duas bacanices bem interessantes – saber quantos copos de água e xícaras de café você tomou por dia, inclusive com gráficos – e o aviso que você está a uma hora sentado. O relógio vibra nessa caso, para você dar aquela levantadinha estratégica. O preço sugestão é R$ 2.200,00.

Ah, após os treinos e recomendável passar um pano úmido com água para retirar o suor. O relógio pode ser usado na chuva, mas não pode ser utilizado na natação e em mergulhos. No entanto, se você se esquecer durante o banho, basta secá-lo depois.

Conexão com o Esporte

Com um pé no esporte brasileiro, a Samsung patrocina dois institutos, o do Gabriel Medina e o do Vanderlei Cordeiro de Lima (Orcampi). “Acreditamos que a tecnologia tem o poder de potencializar a vida das pessoas, ajudando na concretização das metas e sonhos. O apoio a esses institutos reforça esse objetivo”, destaca Andréa Mello, diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil.

A marca também incentiva a prática da corrida de rua, patrocinando dois circuitos, o Night Run e o Superar, este último com inscrições a 2o reais, com três corridas Campinas (30/04/2017), São Paulo (14/05/17 – Parque Ecológico do Tietê – 20/08/2017) e Rio (30/04/2017 – Recreio), com as modalidades de 10k e 5k. “O esporte é inclusivo e tem que a haver cada vez mais corridas populares com inscrições baratas para todos”, observa Vanderlei Cordeiro de Lima.

Confira abaixo vídeo do review do S3 Samsung: