Teste genético vence 1º Prêmio Fitness Innovation Brasil

A premiação contou com a participação de 10 startups selecionadas entre 50 inscritas. Cada uma apresentou sua ideia do negócio e a banca, formada por 10 jurados especializados em inovação no Brasil, avaliou quesitos importantes como: inovação, perfil empreendedor, modelo de negócio e histórico da empresa.#inovação #tecnologia #fitness #BlogCorridaParaTodos

A startup vencedora foi a DGLab, especializada em teste genético para o mundo fitness e nutrição. Receberam o prêmio no valor de R$ 5 mil, além de chance de ser acelerada pela Fitness Brasil Lab e conectada a uma rede de parceiros, ajudando nos negócios futuros. “ Pra gente é o maior orgulho e a melhor oportunidade de expor nosso projeto para pessoas tão importantes dentro do mercado de fitness, sabemos da diferença que isso faz pro negócio, contar com o apoio da Kogut Labs foi fenomenal e queremos nos tornar a referência do mercado”, comenta Rodrigo Ramos, diretor da DGLab.

Marcio Kogut, Serial Entrepreneur e CEO da Kogut Labs, um dos avaliadores do prêmio, após o final das apresentações: “O nível das startups foram altíssimos, todas as empresas independente do resultado estão no caminho certo e encontram-se preparadas”, afirma. Agora é ver este novo teste genético com foco em fitness e bem-estar ser lançado. #curiosa!

A premiação aconteceu no início do mês, durante o 19º IHRSA Fitness Brasil, considerado o maior evento da indústria Fitness da América Latina.