Teste: tênis de corrida de rua Saucony Kinvara 9

De abril de 2018 a janeiro de 2019 testamos este calçado esportivo da categoria amortecimento dessa marca norte-americana. Confira abaixo o resultado. #teste #calçadoesportivo #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #Saucony

Este foi o terceiro modelo da marca que uso em treinos, rodagem e educativos. É importante destacar que deve se levar em conta biótipo, pisada, biomecânica da corrida, peso do corredor, formato do pé e estilo. A sensação é individual. Minha pisa é levemente pronada, tenho pé largo e pequeno. 1, 62m e 57 quilos. Corro desde 1990 e lesões no meio do caminho, me impedem hoje de ultrapassar os 5k, o que acabo desobedecendo. Adorei o tênis desde o momento acima, quando experimentei.

Gosto do DNA da marca. Empresa norte-americana de 1898, focada em tecnologia, conforto, prevenção de lesões e inovações. Começou fabricando calçados infantis, foi comprada pela Hyde Athletic – fabricante dos calçados militares usados pelas Forças Armadas norte-americanas na Segunda Guerra Mundial – que foi fundada por um sapateiro russo. É deles a fabricação das botas da NASA, que calçaram Neil Armstrong na conquista da Lua há 50 anos. O logo da marca remete ao Rio Creek Saucony, onde nasceu a empresa. Veja no vídeo abaixo que conto toda a história.

Voltando ao calçado esportivo. Ele é categoria amortecimento, mas ao contrário dos modelos desta categoria da concorrência, tem perfil baixo – drop de 4mm – e é leve. O amortecimento está na palmilha – tecnologia everun com nanopartículas – na sola e na entressola. Abaixo da palmilha há uma camada de amortecimento extra, antes de chegar na entressola – uma espuma premium. O solado tem mix de borrachas para melhorar a resposta do amortecimento, aliás esta tecnologia é deles, lá dos anos 80. Hoje todas as marcas de tênis de corrida incorporaram tecnologias semelhantes.

O cabedal (parte superior do calçado) tem trama leve e bem aberta, tecido sintético, o que os fabricantes chamam com forro respirável. Quando molha, seca super rápido e não acumula água dentro – nas chuvaradas. A lingueta é costurada nesse forro. Não a costura frontal. A biqueira e o tecido da peça são selados e há uma película plástica (FlexFilm) bem nos locais que costuma furar com as unhas, ao longo dos treinos. As costuras estão na mudança de tecido, na parte próxima ao tornozelo, e no contraforte, que é super estruturado, para evitar torções.

A numeração é aquela loucura. Sapatos calço 35, tênis de corridas uso um número maior, mas isso muda de marca para marca e até de modelos da mesma marca. Meu pé esquerdo mede 34 cm e o direito quase um centímetro a menos. A palmilha do número 37 feminino do Saucony Kinvara 9 mede 35cm, o que é perfeito para o meu tamanho. A sola mede 36cm.

O cadarço tem alguma tecnologia secreta que após amarrado só desamarra quando se solta o laço. O laço não desamarrou nenhuma vez entre abril e dezembro de 2018. É um tênis para calçar e já saindo correndo por aí. Ele tem outra tecnologia que sua borracha não altera em altas temperaturas, foi me opção para treinos neste verão de recorde histórico de calor. O modelo não esquenta o pé. Aliás, você esquece que está calçado, o que para mim é o melhor dos cenários.

A amarração começa por fora, e no número 37 feminino, o quarto furo é em uma peça que sai da lingueta, dando mais estabilidade as passadas. Há detalhes refletivos no contraforte e no cabedal, bem estratégicos, para iluminar o corredor em corridas no escuro, quando bate o farol do carro. O único senão é que gosto mais da palmilha da versão anterior a esta. Acredito que ainda dê para melhorar ainda mais a palmilha. De zero a 5, dou 4,75 para o modelo. Um dos meus top 3. No lançamento custava na faixa dos R$600. Custo benefício excelente. Hoje há opções em lojas virtuais por metade deste valor. Aliás, o Kinvara 10 deve vir por ai, entre março e abril. Nos sites americanos já tem uma foto, dizendo que em breve haverá informações.

Especificações

Categoria: Amortecimento/Performance

Pisada: Neutra

Modelos disponíveis: 3 masculinos e 3 femininos

Tamanho masculino: 38 ao 44 / Peso: 212g (nº 40)

Tamanho feminino: 34 ao 40 / Peso: 184g (nº 38)

Drop: 4 mm

CONFIRA O VÍDEO COM TODAS AS INFORMAÇÕES