Thiago Vinhal pode chegar entre os 10 primeiros no IronMan

Primeiro atleta negro a competir na prova mais desafiadora do triatlo, dia 13 de outubro, é mineiro e já está treinando em Kona (Havaí). Seu diferencial é a corrida. #ironman #triatlo #kona #BlogCorridaParaTodos

Thiago Vinhal, 35 anos, começou a nadar aos 3 anos e nunca mais parou de praticar esportes. Conheceu a modalidade aos 18 anos e em 2012 começou a competir como profissional. No ano passado foi o 13º Colocado no Mundial de Ironman 2017, com o melhor tempo de um atleta brasileiro na competição. Este ano firmou contrato com a Tênis Pé Baruel e com este patrocinou ganhou o apoio da BandSports, que está fazendo uma série com ele direto do Havaí: “Estrada para Kona”. O garoto é bom e faz por merecer. “Venho treinando muito para este dia, afinal, meu objetivo é estar entre os 10 finalistas e, para isso, a Baruel e o Grupo Bandeirantes vêm acompanhando diariamente meus treinos para que eu consiga dar o meu melhor na competição”, comenta Thiago.

“É uma grande honra para a Baruel fazer parte dessa aliança com Grupo Bandeirantes e o triatleta profissional Thiago Vinhal, esse projeto nasce com o propósito de democratizar e dar visibilidade para o triathlon, acompanhando toda a preparação de um atleta de alta performance e estimular a prática do esporte entre os brasileiros. Tenys Pé Baruel, produto oficial dos atletas do Ironman no Brasil acredita nos valores do esporte como transformação na vida das pessoas, mais saúde ” finaliza o diretor- executivo da Baruel, Daniel Tiraboschi.

O projeto teve o investimento de R$5 milhões na emissora e possui veiculações nos canais Band News e Band Sports. A cobertura jornalística da BandSports é diária, de segunda à sexta nos telejornais do canal. É exibida uma matéria no programa de corridas “Fôlego” – todos os sábados. Além disso, há um resumo semanal aos domingos às 22h, num programete de 15 minutos com o resumo de tudo que o atleta fez ao longo dos dias “A ideia não é apenas mostrar treinos, mas aproximar o canal do triatlo, abraçar o esporte e fazer a melhor entrega possível. ”, explica o diretor de esportes do BandSports, Denis Gavazzi. No BandNews há também entrega diária destas pílulas no período noturno.

3 perguntas para Thiago Vinhal:

No que você pensa enquanto está correndo, a maratona final do triatlo?

Quando estou competindo tento não pensar em nada, minha energia é toda gasta naquele momento para fazer uma boa gestão de cada instante crítico que surja durante a prova e, como são muitos, meu foco é sempre em o que eu posso fazer pra ficar melhor naquele segundo.

O que é o triatlo para você?

O triatlo é a minha vida. Sempre sonhei em ser atleta desde quando criança, mas eu não queria ser jogador de futebol. Assim passei por todas as modalidades esportivas possíveis. A natação e a corrida foram as que mais me destacava e que mais me deixavam feliz. Daí para o início no triatlo foi questão de tempo. Em 2003 iniciei na modalidade e aqui estou realizando o que sempre sonhei.

Expectativa para Kona?

Ano passado fui o 13º colocado no mundial e o primeiro negro da história a competir como profissional aqui em Kona. Este ano meu objetivo é de estar entre os top 10 usando da minha corrida como arma fundamental pra alcançar tal meta.