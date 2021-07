Thiago Vinhal lança leilão beneficente

Primeiro triatleta negro a competir no Mundial de Ironman em KONA, Thiago Vinhal promove a campanha “Colors in Kona – Um Lance por um Sonho” por meio da plataforma Semexe. Até 27 de julho, os interessados podem enviar seus lances para arrematar o capacete personalizado que ele utilizará no Ironman Lake Placid, no próximo dia 25, em Nova York (USA). Todo valor arrecadado será doado pelo triatleta ao projeto social que batiza o nome do leilão, uma ação beneficente que transforma a vida de crianças, jovens e famílias de São Paulo, Minas Gerais e Bahia por meio da educação e do esporte.

“O Colors in Kona nasceu quando descobrimos que eu fui o primeiro negro, em 42 anos de história do evento, a competir profissionalmente no Ironman. Naquele ano, fiquei muito feliz com a 13° colocação geral e estava vivendo meu sonho. Mas, gostaria que outras pessoas, independente da raça, cor ou etnia, tivessem a oportunidade de terem suas vidas transformadas por meio de esporte e educação. No começo, abraçamos projetos sociais que já existiam, como o Ação Tri, na Bahia. Para participar do projeto, as crianças e adolescentes precisavam estar matriculados na escola e tirar boas notas. Deste modo, teriam direito a participar de treinos de corrida, natação e ciclismo, receber uma cesta básica por mês e, se necessário, participar de aulas de reforço escolar”, afirma Thiago. Para a sua realização, o leilão ‘Colors in Kona’, além da Semexe, ainda conta com apoio da Trek, Greenpeople e Caffeine Army.

Sem referências negras no triatlo profissional de longa distância, Vinhal, ao longo dos últimos anos, buscou, por meio de diversas ações, devolver a ajuda que recebeu. Sua primeira bike de competição, por exemplo, foi emprestada por Manoel Alberto Lopes, conhecido como Betão, fundador do projeto Ação Tri, na Bahia. Como forma de retribuir a oportunidade que teve, Thiago auxilia financeiramente o projeto social até hoje. Mensalmente, são destinadas 70 cestas básicas. Além deste, Vinhal também contribuiu com o jovem paulista Victor Santos, nadador da seleção paraolímpica brasileira. Nascido com uma má formação congênita na perna direita, Victor recebeu investimentos para a compra de uma nova prótese articulada que mudou a sua vida.

Serviço:

Leilão ‘Colors in Kona’ – Um lance por um Sonho

Data de início: dia 12/07, a partir das 21h (horário de Brasília)

Data de encerramento: dia 27/07, às 14h (horário de Brasília)

Produto: capacete personalizado que será utilizado por Thiago Vinhal no Ironman Lake Placid, nos EUA

Link oficial do projeto: https://www.semexe.com/colorsinkona

Sobre o Colors in Kona:

Apadrinhado por Thiago Vinhal, o projeto utiliza o esporte como catalisador de mudanças, gerando grande transformação na vida de cada criança e adolescentes, além do impacto comunitário. As escolinhas de esportes têm como objetivo fornecer jornada complementar ao ensino de jovens de 8 a 18 anos, em que, além da atividade esportiva, há acompanhamento médico/odontológico, nutricional, ensino de noções de cidadania e conscientização ambiental.