Timão Run está confirmada para 27 de novembro

Esta é para o bando de loucos, como eu. Faltam apenas dois meses para a 7ª edição da Timão Run, a corrida oficial do Corinthians. Com percursos de 5km, 10km e 15km, a prova será realizada no entorno da Neo Química Arena, no dia 27 de novembro. Tradicional do calendário de corridas de rua da capital paulista, a Timão Run já conta com mais de três mil inscritos de 144 cidades diferentes, e pretende dobrar esse número nas próximas semanas.

A corrida mais democrática do calendário, conta com corredores amadores e profissionais de todas as idades: há inscritos de 14 a 89 anos. Outro fator relevante para esta edição é a proporção de mulheres, que somam 45% do total de inscritos até o momento. “Após dois anos sem edição por causa da pandemia, a Timão Run agora está de volta à zona leste de São Paulo. Mais uma vez, será uma corrida especial, diversa e inclusiva, com percursos entre 5, 10 e 15 km no entorno da Neo Química Arena, um local que gera uma experiência especial aos amantes do Corinthians e do futebol em geral”, destaca Maurício Fragata, organizador da Timão Run.

O objetivo da corrida é estimular a prática da atividade física para quem torce, curte e ama o Corinthians e também o futebol, como esporte. Os percursos são divididos em 5 km para quem é iniciante, 10 km para quem já pratica corridas ou pretende melhorar seu tempo e até 15 km, o mais desafiador de todos e que reunirá os apaixonados por performance.

A 7ª edição do evento esportivo, contará com horários de largada específicos: a largada dos 15 km será às 6h30 e a dos 5 km e 10 km, às 7h. A escolha da cor da camisa e do modelo da medalha foi feita online pelo público em votação no Instagram do evento com postagem nas redes sociais do Corinthians. Nesta edição da TIMÃO RUN serão disponibilizados dois tipos de kits para os participantes:

– Kit Básico (R$ 179,90) : camiseta, sacochila e copo.

– Kit Premium (R$209,90): camiseta, sacochila, copo, toalha e ecobag.

*Membros do programa Fiel Torcedor têm desconto na inscrição.

Mais informações e inscrições: www.oficialtimaorun.com.br

Crédito das fotos: J.Mantovani