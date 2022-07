Top Gun Race e Corrida da Mulher-Maravilha confirmam etapas na capital paulista

Quem quer “apresentar” a corrida de rua para alguém que está colado no sofá e adora cinema? As corridas e caminhadas temáticas são ótimas para isso, para levar amigos e familiares para terem uma experiência positiva com a atividade física. E há duas opções bacanas no calendário paulistano: a 5ª edição da Mulher-Maravilha, só para corredoras, e a 1ª da Top Gun Race. Nas duas há corrida e caminhada.

A da Mulher-Maravilha, corrida e caminhada de 6km, nasceu em Sampa, e será realizada em 24 de julho, inscrições até 14 de julho, no Vale do Anhagabaú. Largada a partir das 7h, com trajeto no Centro Histórico da maior cidade da América Latina. O objetivo, mais uma vez, é destacar a força, a coragem e a beleza das mulheres. O evento terá como ponto de encontro o cruzamento da Avenida São João com a Rua Líbero Badaró. A prova é exclusiva para mulheres e a presença de menores não será permitida. O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) somente para o número oficial de inscritas. Tem kit de manga curta (Themyscira – R$ 150) e de manga comprida (Guerreira – R$ 180).

O evento ainda promete uma série de atrações e diversão para as corredoras na Arena Themyscira. Aquecimento animado, cosplayers, painel de fotos, sorteios, maquiagem, manicure, design de sobrancelhas e tranças, Tenda Bem-Estar, degustação de café, quick-massage, ativações dos apoiadores e um super show de música ao vivo com a cantora Lucyana Villar e Banda estarão à disposição das “mulheres-maravilhas” inscritas no evento em uma manhã que promete muita atividade física e diversão. Inscrições: www.yescom.com.br/corridamulhermaravilha

Já para quem prefere ter a sensação de ser um pouco Tom Cruise, protagonista de Top Gun que a continuação está sendo exibida nos cinemas brasileiros, e já é o filme do astro mais visto no Brasil, a indicação é a Top Gun Race. Vai ser realizada em 11 de setembro, no Jardim Botânico. A prova tem organização da mineira Ponto Org Eventos, e Henrique Gomes, seu diretor, é um dos apaixonados pela franquia dos Ases Indomáveis. “Quem vibrou com Maverick nos anos 80, como eu, vai poder agora aproveitar em dose dupla, assistindo ao filme e participando da corrida temática com os amigos e familiares. A prova contará com caprichado kit de participação alusivo ao filme e muita animação”, conta Henrique.

O kit traz duas opções de camisetas, uma azul e uma verde. A corrida terá 5km e a caminhada 2km, e nesta podem participar crianças acompanhadas dos responsáveis. A largada da corrida será às 8h e da caminhada, às 9h30. Os cinco primeiros colocados da corrida na categoria geral masculino e feminino vão ganhar troféus. E todos os concluintes, tanto da corrida como da caminhada, vão ganhar a medalha de conclusão da prova. As inscrições estão abertas na plataforma Ticket Sports. Os kits custam a partir de R$ 79,90. O Premium vem com camisa azul inspirada na nave de “Maverick”, sacochila e número de peito. Já o Vip, que custa R$ 124,90, contempla duas blusas, uma azul e outra verde, que traz a logo do capacete do piloto, sacochila e número de peito. Tem ainda o Combo Premium, para um adulto e uma criança, por R$ 159,80. Inscrições: https://topgunrace.com.br/