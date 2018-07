Torcedores unidos jamais serão vencidos

Existe um lugar onde flamenguistas, tricolores, botafoguenses celebram juntos seu amor pelo time do coração, na maior paz. Este local é a Corrida das Torcidas (7,5k) que acontece neste sábado (22/10) na Lagoa Rodrigo de Freitas na capital fluminense, com largada às 20h, próximo ao Parque dos Patins.

São aguardados 2 mil corredores de rua. Para João Traven, sócio-diretor da Spiridon Eventos, empresa que organiza a Corrida das Torcidas CAIXA, o grande diferencial dessa prova é realmente o fairplay dos participantes, ainda mais na véspera de Flamengo e Corinthians na reabertura do Maracanã: “A alegria de participar da festa, representar o seu time e correr lado a lado com seus ‘adversários’ no futebol é o diferencial. Esse é um fim de semana marcante com a reabertura do Maracanã, e nós esperamos que o mesmo clima de paz e alegria que temos na prova se repita no Maior do Mundo e em todos os estádios”.

Segundo dados da assessoria de imprensa da corrida, os rubro-negros aparecem como maioria na lista de inscritos. Em segundo lugar, vêm os tricolores (Fluminense), seguidos pelos vascaínos, botafoguenses e torcedores de outros clubes. Os corredores podem seu time a ser campeão da prova, já que as três equipes com mais inscritos levam um troféu, assim como os três melhores times no índice técnico, usando os 10 melhores colocados de cada clube.

Entre os participantes uma botafoguense vai fazer a diferença. Camila Valentim, 29 anos, vai bater seu recorde pessoal e correr os 7,5k em volta da Lagoa. Ela é um exemplo de superação. Começou a correr este ano, incentivada pela mãe – Maria do Socorro-, e já participou de seis corridas e tem programada mais quatro até dezembro. A estreia foi no Circuito das Estações, em março (etapa Outono) no Aterro do Flamengo. “A sensação de cruzar a linha e chegada foi maravilhosa, eu não treinava para correr, então não sabia se seria capaz de chegar até o final. Achei incrível, meu tempo foi de 43:30 (5k)”, recorda. Quando começou os treinos Camila pesava 74kg e tinha 32% de gordura corporal, hoje pesa com 59kg e está com 18% de gordura.

Antes de começar a correr, Camila andava depressiva por conta da perda do avô, chegou a engordar 20kg. Foram seis anos de tristeza. “Com certeza a minha auto-estima melhorou absurdamente com a corrida. Estava numa fase muito depressiva, não ficava feliz com o que eu via. Hoje tudo mudou, estou muito mais feliz”, destaca. Para ela, o principal benefício da prática da corrida é a disposição. “Eu era muito preguiçosa, dormia demais, não tinha ânimo para nada. Hoje pratico atividade física pelo menos seis vezes por semana”, conta.

Mudando de corrida para futebol, a botafoguense estava presente em 2007 no jogo entre Botafogo e Vasco pela taça Rio em que o Romário estava prestes a marcar seu milésimo gol. “O jogo foi no maracanã, numa quarta-feira, cheguei atrasada, fui para o portão errado, tive que correr meio maracanã para conseguir entrar e não perder mais nenhum minuto do jogo. O estádio estava lotado, a torcida do Botafogo linda… O Botafogo ganhou por 2 x 0… Foi o melhor jogo da minha vida!. Agora é a vez de Camila suar a camisa pelo Fogão!! Boa prova! #corridaparatodos

Serviço

Corrida das Torcidas CAIXA

Data: 22 de outubro de 2016

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao Parque dos Patins

Horário da largada: 20h