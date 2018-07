Review: Track & Field Run Series Center Norte

Circuito de corrida de rua criado há 12 anos, o Track&Field Run Series não para de crescer. Em 2016 foram 60 corridas em 30 cidades. Uma delas foi a T&F Run Series no Center Norte, realizada na capital paulista em 27 de novembro, a qual participei. Só para você ter uma ideia, caro leitor, no mesmo dia aconteceram etapas em Maceió e Vitória.

Corri as duas primeiras etapas no Villa Lobos em 2004 desse circuito e fiquei muito feliz que o ótimo padrão não tenha caído. São dois percursos: 5km e 10km. Kit de primeira linha, com camiseta da marca que nomeia a prova, de alta qualidade, estacionamento no shopping onde acontece a largada, massagistas em número suficiente na área de concentração/dispersão.

Moro na zona sul e resolvi correr do outro lado da cidade, na zona norte. Adorei. Nada de muvuca, com largada sossegada sem empurra-empurra, staff animado incentivando a galera com aquele sorriso nos lábios em pleno domingo de manhã. O alongamento/aquecimento foi simples e eficiente. A entrega do chip, que graças a Deus não é descartável, é feito até meia hora antes da largada. A devolução do chip é logo após a chegada, antes da entrega da medalha finisher. Por que eu prefiro esse chip? Simples, o chip descartável gera um tipo de lixo totalmente evitável.

Infraestrutura – havia cafezinho para todos os participantes na tenda da Três Corações. Na área VIP caprichado, para quem comprou o Kit VIP, café da manhã com tapioca, isotônico, sucos, cafezinho, cana bacana, bolos, salada de fruta e sanduíches. Tudo uma delícia e com muita fartura. Vários banheiros químicos limpos e também era possível utilizar os banheiros do shopping. Cada inscrito tinha direito a vaga no amplo estacionamento do shopping.

Foram apenas dois os pontos negativos. A água em temperatura ambiente até 20 minutos depois da largada, que só gelou aos 40 minutos – falha do staff que não colocou os copos para gelar 20 minutos antes da largada. E a bacanice de postar a foto no Instagram e depois recebê-la impressa não funcionou para todos. Criou-se uma fila enorme, depois distribuíram as fotos para cada um “se achar” nelas – sorte de quem se encontrou. A ideia do InstaPrint é boa, mas a logística da entrega pode melhorar.

São duas voltas ao redor do Shopping Center Norte, passando pelo Lar Center e região, um percurso plano e fácil de fazer. Claro que o pelotão da elite deu uma volta na nossa frente e a organização, da Latin Sports, soube fazer essa passagem sem atropelos. De zero a cinco, nota 4,5. Levei em conta: concentração (infra e largada), banheiros, estacionamento, kit (medalha, camiseta e preço), chip, peitoral, hidratação, staff e bacanices. É uma corrida aparentemente cara, mas entrega conforto, qualidade e segurança. #CorridaParaTodos

Os três primeiros homens a cruzar a linha de chegada no 5km foram: André Luiz Silva Antonio (00:15:13 – pace 03:03), Felipe Carlos da Silva (00:15:30 – pace 03:06) e Claudinei Souza Cirqueira (00:16:08 – pace 03:14). E as mulheres também voaram: Nathália Barbosa de Jesus (00:19:44 – pace 03:57), Jéssica Messias Levadinha (00:19:57 – pace 03:59) e Maria Claudia Pereira Santos (00:20:02 – pace 04:00). E no 10km: Waldecir Delmonte dos Santos (00:32:30 – pace 03:15), Adilson de Santana Santos de Santana (00:33:15 – pace 03:19) e Pedro Neto Barbosa dos Santos (00:33:46 – pace 03:23). No feminino a mulherada voou baixo também: Vivian Oliveira (00:40:25 – pace 04:02), Maria Vangela de Souza (00:41:38 – pace 04:10) e Claysa Kawanami (00:41:43 – pace 04:10). Parabéns a todos, em especial os corredores amadores Beatriz Schaeffer Pineda, Juliana Correia Monteiro, Rogério Bado e Vitor Dias, que bravamente completaram a prova!!!

Fique ligado, para 2017 já estão abertas as inscrições para as três primeiras etapas da T&F Run Series, todas em São Paulo:

5/2/2017 – T&F Run Series Vila Nova Conceição: o primeiro lote com desconto vai até 31/12/16. Kit Atleta R$ 119 (camiseta Thermodry® Track&Field,

gym bag, meia performance, toalha finisher e medalha finisher); Kit Plus R$ 159 (itens anteriores mais pochete com porta número de peito) e Kit VIP R$ 249 (itens anteriores mais: camiseta Thermodry® extra, viseira e acesso a área VIP). Largada às 7h, abertura da concentração às 5h. O percurso, na região do bairro e Parque Ibirapuera, será disponibilizado em breve Inscrições – clique aqui

12/2/2017 – T&F Run Series Shopping Villa Lobos – 1ª etapa: o primeiro lote com desconto vai até 31/12/16. Kit Atleta R$ 129 (camiseta Thermodry® Track&Field, gym bag, meia performance, squeeze de alumínio, medalha Finisher); Kit Plus R$ 169 (itens anteriores mais pochete com porta número de peito) e Kit VIP R$ 259 (itens anteriores mais: camiseta Thermodry® extra, lancheira térmica e acesso a área VIP). Largada às 7h, abertura da concentração às 5h. Inscrições – clique aqui.

5/3/2017 – T&F Run Serires Market Place: o primeiro lote com desconto vai até 31/12/16. Essa tem três percursos: meia-maratona, 10k e 5k. E os trajetos serão disponibilizados em breve. Kit Atleta 5km e 10 km R$ 109 (camiseta Thermodry® Track&Field, gym bag, meia performance, nécessaire sem costura e medalha finisher); Kit Plus 5km e 10 km R$ 149 (itens anteriores mais pochete com porta número de peito) e Kit VIP 5km e 10 km R$ 239 (itens anteriores mais: camiseta Thermodry® extra, lancheira térmica e acesso a área VIP). Kit Atleta 21 km R$ 139 (camiseta Thermodry® Track&Field, gym bag, meia performance, um acessório Track&Field a ser definido, nécessaire sem costura e medalha finisher); Kit Plus R$ 179 (itens anteriores mais canelito e pochete com porta número de peito) e Kit VIP (itens anteriores mais camiseta Thermodry® extra, lancheira térmica e acesso Área VIP) R$ 269. Inscrições – clique aqui