Trail run e triatlo vão agitar a Praia do Forte dias 8 e 9 de junho

Esta prova é a única no Nordeste brasileiro no calendário do XTERRA Brazil Tour 2019. Ainda há vagas para as competições nesta praia baiana. #XTERRA #trailrun #triatlo #corridadetrilha #BlogCorridaParaTodos #PraiadoForte

O maior evento off-road do mundo levará na Praia do Forte provas de triathlon (1,5km natação + 21km bike + 7,5km corrida), aquathlon(1km natação + 5,7km corrida), MTB cup sport (21km), MTB cup pro (61,5km), swim challenge (1,5km e 3km), trail runs (5K, 10K e 21K) e a corrida kids, para a criançada de até 14 anos. inscrições estão disponíveis através do link http://twixar.me/Y05n

No triatlo, os dois atuais líderes do ranking brasileiro já confirmaram presença, a paulista Laura Mira e o paranaense Felipe Moletta. Laura, que venceu a 1° edição do circuito 2019, busca seu primeiro título de ranking. Já Moletta, maior campeão da história do evento com sete títulos, está atrás de seu oitavo caneco.

Para Gabriela Corrêa, gerente do XTERRA no Brasil, a participação dos líderes do campeonato trás ainda mais cobiça à etapa. “As participações do Moletta e da Laurinha vão agregar bastante. Acredito que mais profissionais possam se motivar sabendo da presença deles, que são triatletas off-road de ponta. A Praia do Forte é perfeita! Tem beleza, é desafiadora e é um excelente ponto turístico, que é algo que damos muita importância, pois o XTERRA tem essa pegada com o turismo. Queremos oferecer boas viagens ao nosso público, não apenas boas provas esportivas, pois sabemos que todo atleta merece seu momento de relaxamento. Tudo faz parte da experiência, do momento vivido em um evento como o nosso”, destaca Gabriela.

Será a segunda vez que o circuito, que está na 4ª etapa do ano, passará pela Praia do Forte. A primeira foi em 2018, quando mais de 1.200 atletas participaram da etapa nordestina do circuito e 70% das vagas hoteleiras foram ocupadas na região litorânea.Chance inadiável de se divertir em um fim de semana em família, curtindo as belezas e culturas do litoral baiano e ainda praticar o esporte favorito. O XTERRA é apresentado pelo SESI e tem produção local da Diva Entretenimento.

SERVIÇO

XTERRA Praia do Forte 2019

Local: Mata de São João, Praia do Forte – Bahia

Data: 8 e 9 de junho

Realização: X3M Sports Business

Produção: Diva Entretenimento

Mais informações e inscrições: http://twixar.me/Y05n

Agência de Turismo parceira: Travel Run – www.travelrun.com.br