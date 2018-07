Treine de graça 4 vezes por semana

Quem mora em Sampa tem mais uma opção de treinos gratuitos de corrida de rua. É o NRCSP (Nike+ Run Club SP) que agora oferece quatro treinos por semana, entre eles um para quem está começando (Calouros) e outro para feras (Voando Baixo). As inscrições são gratuitas e limitadas, são disponibilizadas toda segunda às 10h no aplicativo NRC e também no site . A marca americana oferece 54 Nike+ Run Clubs no mundo, todos funcionam no mesmo sistema. No Brasil há também na capital fluminense. Os treinos paulistanos são muito concorridos, tem que ser rápido no clique.

O lançamento rolou em grande estilo, para 150 convidados, na noite desta segunda (24/10), com treinos de 2,5km e 5km pelo Brás. Saída próxima ao Museu da Imigração, Nos Trilhos. Antes da corridinha, aquecimento, pintura facial; e na volta, hidratação – até com batida e caipirinha, alongamento e show da rapper Karol Conka. Estavam por lá também Paty de Jesus e nossa medalha de prata nos 100m rasos da paralímpida (Rio 2016), a velocista Verônica Hipólito. Ela contou que adora participar dos treinos do NRCSP e sempre que pode vai. “Pra mim, que sou velocista, é muito difícil correr longas distâncias, me inspiro nos corredores de rua”, contou.

“A Nike está muito feliz com essa ampliação do NRC em São Paulo, pois é uma forma de tornar o esporte ainda mais acessível na cidade que pode ser considerada a capital da corrida em nosso país. Temos treinos para todos os tipos de atletas. Correr é um esporte para todos e servimos nosso consumidor com o que há de melhor não só em produtos, mas em serviços também”, afirma Nathalia Tercero, diretora de Running da Nike do Brasil.

Veja abaixo como são os quatro tipos de treinos em São Paulos, que são comandados pelos professores de Educação Física Renan Viana e Milena Preti. Ah, programa-se para chegar 30 minutos antes. Há sempre surpresinhas bacanas te aguardando.

Segunda: Treino dos Calouros

Indicado para quem quer começar a correr

Horário: 19h34

Terça: Treino Voando Baixo

Indicado para quem quer ganhar velocidade/diminuir o pace

Horário: 19h34

Quarta: Treino Corre Junto

Indicado para correr com os amigos e se divertir

Horário: 19h34

Sábado: Treino ‘Longão’

Indicado para quem quer correr mais Kms

Horário: 7h04