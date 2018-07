Treino “brutão” no Parque Estadual do Jaraguá

Há asfalto e trilha de terra com ladeiras fortes rumo ao ponto mais alto da capital paulista. A vista panorâmica e a natureza recompensam o esforço.

Na véspera conferi o trajeto pelo waze – 20 minutinhos. Dei sorte de visualizar o carro cor de marca texto da Run&Fun, assessoria esportiva que organizou o treino, a poucos metros do meu carro e fui seguindo, já nas imediações do parque. Já tinha ido duas vezes ao Jaraguá, mas não me recordava onde era a entrada. Estava um amanhecer lindo no sábado passado (4/2/17). Estacionai o carro facilmente, em local sombreado. Esse parque é uma das poucas reservas de Mata Atlântica de SP. A ideia era subir 2km pela Trilha do Pai – de terra, bem íngreme com vários degraus e quando chove fica bem lisa e enlameada. Era o caso, já que na véspera havia chovido. Correr um pouco mais no asfalto até a torre de TV, e descer 6km no asfalto até a base. Quem tivesse como meta uma maratona a meta era subir e descer pelo asfalto (estrada Turística do Jaraguá). São 1.135m de altitude.

Alongamento feito, selfie com toda a galera tirada lá fomos nós. No começo já rola um aclive e tanto, depois fica mais suave, mas a lama impediu que o trote virasse corrida lenta. A Trilha do Pai Zé vai ficando cada vez mais íngreme, com forme vai se aproximando do cume. E há também alguns lances de escadas na encosta. O visual é incrível. Um ótimo passeio para levar os filhos na faixa dos 9 aos 11 anos. Chegando no asfalto, dezenas de bikes indo e vindo e alguns corredores também. O pessoal de apoio da Run&Fun levou água e isotônico. Parei para perguntar o caminho e me hidratar.

Sebo nas canelas. Quando cheguei na base da Torre da TV juro que quase desisti. Lembrei de um corredor que encontrei no morro da Praia do Rosa que me disse, esses treinos não matam, fortalecem!! Respirei fundo e mandei ver. Contei os degraus da escadaria: 251!! Estava névoa, não dava para ver o fim da torre, que garante a qualidade de imagens em Sampa. A vista compensa.

Na volta parece que você ganhou um motor. Despenca morro abaixo, corredores subindo e descendo. Privilegiados daquela manhã linda de verão. De bike deve ser uma experiência e tanto. A estrada é mão dupla com acostamento dos dois lados, àquela hora da manhã, já eram mais de 8h, quase não haviam carros. Passou muito rápido mesmo. Na base havia mais um ponto de apoio para explicar onde era o caminho. De volta à base, alguns macacos começaram a se aproximar por conta das bananas que estávamos comendo. O parque fica aberto das 7h as 17h, entrada gratuita.

Mas por que a trilha se chama Pai Zé? No século 20, os frequentadores do centro espírita do Pai Zé usavam esse caminho para chegar ao local.

O acesso ao Parque Estadual do Jaraguá é na altura do Km 18 da Via Anhanguera. No século 16, o bandeirante Afonso Sardinha foi para lá para explorar o ouro. O problema é que no local habitavam centenas de índios e as brigas foram intensas. Ouro não sobrou mais nenhum, índios ainda há uma aldeia perto da entrada do parque, muito pobre mesmo. O local foi tombado como patrimônio da Humanidade da Unesco em 1994. São cinco mil hectares de parque. Há outras duas trilhas sinalizadas no parque – a da Bica e a do Silêncio (para portadores de deficiências). Vale muito o passeio!!!! #corridaparatodos

Serviço:



Pico do Jaraguá e Parque Estadual do Jaraguá

End.: Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 – Jaraguá – zona Norte – São Paulo.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 17h (o encerramento é estendido até às 18h no horário de verão.)

Tel.: (11) 3945-4532.

http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-estadual-do-jaragua/