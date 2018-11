Treino com Anitta é prêmio de sorteio da adidas

Até 13 de novembro, participa da promoção quem comprar a partir de R$200 em produtos da marca alemã na linha training ou Athletics pelo e-commerce ou nas lojas físicas participantes. #Anitta #treino #adidas

Vão ser sorteadas cinco pessoas. O treino com a cantora será dia 19 de novembro na capital paulista. Preste atenção nas regras: é necessário ser maior de 18 anos, cadastrar os dados pessoais e a nota fiscal da compra no site https://treinoadidasanitta.com.br

Feito isso o consumidor recebe um número. Atenção é preciso guardar o cupom fiscal. Os sortudos serão anunciados no dia 14 de novembro e terão a chance de passar o dia 19 de novembro com Anitta em São Paulo, com direito a experiências exclusivas. Para quem mora em outros estados, a passagem aérea e hospedagem estão inclusas. Parece bem divertido. Boa sorte a todos participantes!

Abaixo a lista da lojas participantes: