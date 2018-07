Treino mental para correr melhor

Desde 1987 a cidade de Austin (EUA) ferve durante a SXSW, quando se transforma na capital mundial da inovação em todas as áreas, inclusive no esporte, que teve este ano 53 conferência só desse tema. Uma delas foi a , “Brain Training: The Performance Enhancing Weapon?” (treino mental: uma arma para potencializar seu desempenho), na qual os médicos deram nove preciosas dicas para exercitar o cérebro e melhorar a performance em qualquer atividade esportiva, inclusive na corrida.

Participaram o fisioterapeuta e neurocientista David Putrino (professor assistente de Medicina e Reabilitação e diretor de Telemedicina e Reabilitação Virtual do Instituto de Pesquisas Médicas Burk (BMRI) do Weill Cornell Medical);o fisioterapeuta e neurocientista Dylan Edwards (diretor do Laboratório de Estimulação do Cérebro e Robótica do BMRI); Per Lundstam (gerente de Alta Performance da Red Bull, em Santa Monica) e a atleta Rebecca Rusch (mountain biker, conhecida como “rainha da dor” ela tem sete títulos mundiais; também é atleta de corrida de aventura e rafting).

A conversa girou em torno de como funciona o cérebro de um atleta de alta performance, sobre os milhões de dólares que grandes marcas, como a própria Red Bull, investem em pesquisas para sempre melhorar o desempenho dos atletas e como o cérebro atua na vitória e no fracasso, e as mais recentes conclusões.

Os atletas profissionais atribuem o fracasso ao cérebro, a mente pode jogar contra durante uma prova e por tudo a perder. Por conta disso, foi desenvolvido um treinamento mental para melhorar a performance dos atletas para que seu cérebro jogue sempre no seu time. Esse treinamento pode ser feito por qualquer pessoa. #corridaparatodos #botaocérebropracorrer

Vamos a ele: