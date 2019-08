Treinos da ultramaratonista Fernanda Maciel viram série

A ultramaratonista de montanha Fernanda Maciel, 39 anos, está focada pesado na Ultra Trail du Mont Blanc, uma das ultramaratonas mais difíceis do mundo. A prova está marcada para 30 de agosto. Serão 170km, em menos de 30 horas, passando por três países: Itália, Suíça e França. #ultramaratona #blogCorridaParaTodos #UltraTrailDuMontBlanc

Nessa reta final, a ultramaratonista mineira abriu detalhes e segredos de sua preparação em cinco vídeos para a websérie Se Prepara, produzida pela Red Bull TV. A equipe foi para Minas, região perto da Serra do Cipó, onde Fernanda fez a preparação para o Mont Blanc, prova mais difícil do calendário das Ultras. A atleta mora Espanha há 10 anos, num vilarejo de 40 pessoas perto dos Pirineus.

Fernanda está entre as cinco melhores ultramaratonistas do mundo, mas falta vencer a Ultra du Mont Blanc, no qual sua melhor posição foi um quarto lugar. Só da ultra do Monte Fuji ela venceu duas vezes.

Uma das dicas mais estranhas da super campeã, e que não deve ser copiada, é ingerir água do mar. A atleta conta que faz isso há sete anos. “São dois dedos de água de mar, para quatro dedos de água normal. Isso ajuda a recuperar alguns sais minerais e nutrientes que perco durante as horas excessivas do meu esporte”, explica Fernanda, que é também nutricionista esportiva.

Não pensem que a Fernanda, que mora na Europa, leva uma garrafa de água do mar de Ipanema na mala. Ela compra lá mesmo. É engarrafada e coletada em baixas profundidades.

Fernanda conta na websérie qual é seu calcanhar de Aquiles. “Os tornozelos são meu ponto fraco…Eu faço uma bota de esparadrapo para poder me ajudar a ter confiança na hora das descidas, para ganhar velocidade. Então, se eu tiver com a bota, eu tenho certeza que não vou torcer meu pé.”

Na dieta, para encarar o frio e ter gás para os 170km, Fernanda manda ver no arroz. “Antes das minhas provas, eu passo dois dias só comendo arroz. Ele é um carboidrato de rápida absorção, não tem glúten e a gente consegue consumir 100% dos nutrientes que tem nele”, observa. Haja força de vontade para encara esse cardápio de monge tibetano.

Se vai vencer ou não, só na hora. A única certeza que Fernanda tem é que se preparou e vai pra cima com a maior garra. O que a move não é o troféu da vitória, mas se desafiar a dar um passo além no esporte.

Clique aqui para assistir Se Prepara: https://www.redbull.com/br-pt/videos/se-prepara-pago-fernanda-maciel