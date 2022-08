Treinos dos relógios da Polar agora podem ser baixados no app suíço Live Well

A interface de treinos do app da Polar é motivo de polêmica entre os corredores. Alguns o julgam oldfashion de mais. A marca finlandesa, líder mundial em wearables e tecnologia de frequência cardíaca, promete uma atualização em breve do Polar Flow. E agora há mais uma opção para isso, uma boa para quem busca mais qualidade de vida e saúde do que performance. A Polar acaba de fazer uma parceria global com o app suíço Live Well, ele tem nota máxima na loja de app. De imediato, usuários do Brasil, Espanha, Itália e Reino Unido já podem testar a novidade.

“A parceria global entre Polar e Livewell une nossos produtos e o aplicativo da Zurich num objetivo comum: tornar nossos usuários ainda melhores ao redor do mundo. Com esse passo, conseguimos oferecer mais uma ferramenta para a superação das metas diárias e alcance de um estilo de vida saudável, entregando uma experiência única pensada especialmente para os nossos atletas”, afirma André Bandeira, diretor da Polar no Brasil.

O app LiveWell é uma plataforma de engajamento digital inovadora, criada no ano passado pela suíça Zurich, líder de serviços de saúde e bem-estar. Foi construída em torno de uma abordagem holística, que trabalha quatro pilares principais: saúde física, mental, social e financeira. Juntas, as duas marcas visam ajudar suas comunidades a assumir o controle de sua própria saúde, por meio da parceria global.

Ao se comprometer com metas de bem-estar e participar de atividades saudáveis, os usuários do LiveWell ganham pontos para comemorar seus avanços e resgatar prêmios – que agora contemplam a compra de produtos Polar a preços promocionais; e outras atividades como desafios individuais e em grupo, para estimular o engajamento e a competição entre os usuários.

“Viver uma vida saudável deveria ser fácil, mas na vida cotidiana nem sempre é o caso”, destaca Helene Westerlind, CEO da LiveWell by Zurich. “A parceria com a Polar nos permite oferecer aos nossos clientes o melhor dos dois mundos. Por meio da combinação dos produtos Polar e do aplicativo LiveWell, nosso objetivo é tornar o mais fácil possível para nossos clientes seguirem sua jornada de saúde individual “.

Aqui o código QR para baixar o app LiveWell. Ele é gratuito e está disponível para android e IOS. Para iniciar a jornada em direção a uma vida mais saudável, depois de baixar o app, inseira o código de ativação UNCB-UP83-78QY e conecte seu relógio esportivo Polar.