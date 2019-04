Triatlo do XTERRA Brazil terá premiação em dólar

Prova está marcada para 11 e 12 de maio em Ilhabela (SP) e vale como classificatória para o mundial no Havaí (EUA) para o triatlo (1,5km natação + 24,5km bike + 8,5km corrida) e para a trailrun de 21KM. Inscrições estão abertas. #XTERRA #triatlo #trailrun #xterra #BlogCorridaParaTodos

E a premiação? Caro leitor, a premiação em dólar é do primeiro ao sétimo classificado da turma da elite do triatlo – tanto no masculino como no feminino. Os campeões saem de Ilhabela com US$ 2.300, mais troféus. Confira todos os valores abaixo. Para o XTERRA World Championship – dia 27 de outubro, na Ilha de Maui, no Havaí- há 50 vagas neste prova, mas é necessário seguir os critérios prescritos no Documento regulamento PDF

Outra novidade desta etapa, a segunda realizada no Brasil este ano, é pulo do píer (3 metros) do Perequê, famoso nas provas aquáticas, mas que desta vez só estará incluso no primeiro trecho do triatlo. O trajeto contemplo areia, cascalho, trilha, barro, entre outros tipos de terrenos, que são característica desta prova off road. O ponto de concentração, onde acontecem as largadas e chegadas, é o Perequê.

São esperados três mil participantes, inclusive estrangeiros, para esta 15ª edição no Litoral Norte paulista, uma forma diferente também de celebrar o Dia das Mães – domingo, 12 de maio. Além das duas provas principais, o XTERRA Brazil contempla: aquathlon (1km natação + 5km corrida), o swim challenge(1,5km ou 3km), a corrida kids e outras três trail runs (5K, 10K e 10K noturna). Ou seja, há opções para toda família. Com exceção da Kids, podem participara atletas a partir de 15 anos – estes com autorização preenchida pelos pais ou responsáveis – modelo no site oficial da prova. Todos devem apresentar atestado médico. Na kids participam crianças de 1 a 14 anos, em distâncias condizentes com as idades. Inscrições online: https://bit.ly/2HsIkKG

No sábado , dia 11, o triatlo larga às 8h . Quem atrasar mais de 7 minutos não poderá participar da prova. A kids rola domingo, com baterias a partir das 9h30. A 5K e a 10K largam domingo às 9h. A 10K noturna é no sábado, às 18h30; e a 21K é no domingo, às 8h.

O triatlo pode ser feito em revezamento por até três pessoas. Na categoria solo/amador há duas opções de kit, com tradicional/com camiseta, toca, peitorais e medalha de participação (R$ 380) e econômico/sem a camiseta (R$360). Para o revezamento de duas e três pessoas o preço por participantes cai R$80. Para o TrailRun 21K a inscrição tradicional custa R$145 e a econômica é R$ 20 mais em conta. Para a 10K noturna há três tipos de kits: Plus – camiseta, head lamp, peitoral e medalha de participação (R$220); Tradicional – sem a headlamp (R$140) e Econômico – sem a camiseta e o headlamp (R$120). A 10K diurna e a 5K oferecem os kits Tradicional e Econômico, nos mesmos valores. E Kids é mais barata. O kit Tradicional custa R$ 70 e o Econômico R$ 50.

O XTERRA Brazil Tour 2019 é patrocinado pelo SESI e tem apoio da Maçãs Turma da Mônica, da Speedo e dos canais OFF e Woohoo.

SERVIÇO

XTERRA Brazil – Ilhabela, SP

Data: 11 e 12 de maio – Temporada 2019

Local: Praia do Perequê – Ilhabela, SP

Modalidades: triathlon, aquathlon, trail run (5K, 10K, 10K noturno e 21K), swim challenge (1,5K e 3K) e corrida kids

https://bit.ly/2HsIkKG Inscrições e cronograma:

PREMIAÇÃO TRIATLO: