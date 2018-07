Partiu férias

Para quem está em Imbituba ou Garopaba (litoral sul de SC), uma boa opção é correr pelas trilhas da costeira da Praia do Rosa e conhecer as praias vizinhas, todas igualmente belas.

Uma das melhores coisas da corrida de rua é que ela pode ser feita em qualquer lugar. É só calçar o tênis e se lançar por aí durante as férias, cedinho, e na volta tomar um bom banho e tomar café da manhã com a turma toda.

Na Praia do Rosa (a 75km de Florianópolis) há várias opções de trilhas, duas delas bem técnicas até a Praia do Ouvidor, na cidade vizinha de Garopaba.

São duas costeiras, sem escalaminhada, e no meio a linda Praia Vermelha, que só tem acesso a pé e por barco. A brincadeira começa no canto norte da Praia do Rosa. Perto das pedras há uma placa indicando a trilha. Prepare as pernas, são centenas de degraus e 700 metros de subida no total de 1,32km de trajeto.

Os primeiros 200m de trilha dão acesso às piscinas naturais esculpidas nas pedras e mirantes, muito procurados por casais de namorados. A segunda metade é no meio da mata e bem sombreada. Vale um mergulho na Praia Vermelha (foto abaixo) antes de recomeçar a trilha no canto norte dela, rua à Praia do Ouvidor.

A segunda trilha é super bem cuidada e sinalizada. Apenas 1,22km, também metade de subidas e descidas. O visual é de tirar o fôlego e há poucos degraus, mais trilhas mesmo.A chegada é no final da estradinha de terra que dá acesso a Praia do Ouvidor. Nela, o acesso de automóveis é permitido, prefira tirar os tênis e correr na beira d´água, para dar aquela fritadinha na batata da perna.

São mil metros de praia. Se ainda tiver fôlego, há duas outras trilhas no canto norte da Praia do Ouvidor, uma que percorre uma fazenda de búfalos, a Fazenda Gaia e a outra mais sinalizada de 3,8km que dá acesso à Praia da Barra, vou descrevê-la em outro post.

Para quem pretende participar do Mountain Do Praia do Rosa, vale a pena conhecer essas trilhas antes. Boas Férias!! #corridaparatodos #praiadorosa #trail run