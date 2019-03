Troque pontos por inscrições em corridas de rua

42K de Floripa, XTerra, Night Run, Circuito das Estações e a 20ª Meia Maratona de São Paulo são algumas das provas que aceitam pontos da Livelo para trocar por inscrições. #promoção #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A Meia Maratona Internacional da Cidade de São Paulo se aproxima – 14 de abril, anote na agenda. Para quem ainda está sem grana e tem pontos, Livelo dá um “empurrãozinho”: é possível resgatar kits para a corrida com pontos Livelo, desde que você tenha a partir de 6.500.

Quem tiver, acesse o site da empresa, clique em trocar pontos e procure a opção “entretenimento” ou a “meia maratona” no campo que fica na parte superior. Para a meia de Sampa há troca para todas as distâncias. A largada será no Pacaembu, às 6h30 para a meia maratona e os 14k. O 7K largará meia hora depois, além dos 21k. Organização da Corpore.