Tudo para corrida de rua na 1ª ExpoRun

São três dias para mergulhar no universo da corrida de rua, com palestras, treinões e feira de produtos. Vai rolar na capital paulista de 1º a 3 de fevereiro e as inscrições já estão abertas. #EXPORUN #CorridadeRua #BlogCorridaParaTodos

A ideia é da jornalista e pioneira na cobertura de corridas de rua Roberta Palma, do “Jornal Corrida”. “É uma ideia de anos, sempre tivemos dificuldade de arrumar espaço para realiza-la, mas agora tiramos do papel”, explica Roberta, que é também corredora amadora.

O ingresso para a feira custa R$ 17 e há vários tipos de pacote. Por exemplo, a palestra de abertura é com a editora da “Runners World”, Patrícia Julianelli . Ela vai gravar o programa #correpracozinha de lá. Já quem tem dúvidas relacionadas ao uso do frequencímetro, zonas de treino e como tirar melhor proveito de todas as funcionalidades na hora dos treinos e corridas, mas muitas dicas tem o painel 5 do sábado, dia 2 de fevereiro, às 16h30. O palestrante é o fisiologista Gerson Leite e vou conduzir a apresentação.

Para assistir apenas uma palestra/painel e ter acesso a feira custa R$ 35. Para ter acesso a todas as palestras dos três dias, mais os dois treinões e a feira custa R$ 197. Está tudo explicadinho no site. Os leitores do blog tem desconto 10% de desconto, basta escolher o tipo de inscrição e digitar expo_silvia no espaço indicado (código do cupom) e clicar em aplicar cupom. Clique aqui para comprar seu ingresso.

PROGRAMAÇÃO

Dia 1º de fevereiro de 2019

19h – Gravação do programa #correpracozinha – Prazer em comer e cozinhar saudável – Convidados: Patricia Julianelli (jornalista, corredora, editora da Runners World e autora do livro Boca Livre), André Bocatto (chef, maratonista e editor de livros gastronômicos), Cintia Pettinati (nutricionista e corredora) – (inclui bate-papo com os especialistas e degustação da receita a ser preparada pelo chef durante a gravação/evento)

Dia 2 de fevereiro de 2019

7h30 – Treinão com café da manhã – Treino com a equipe da assessoria MB Personal Trainers (entre 5 e 6 km)(prof. Bruna Guido e Marcelo Baltazar)

9h – Painel 1 – Tema: Corrida sem lesões – Convidados: Fernanda Rizzo (praticante de corrida de montanha e fisioterapeuta especializada em esporte e ortopedia) e Ricardo Capriotti (maratonista, jornalista, apresentador do Programa Fôlego da Rádio Band)

10h30 – Painel 2 – Tema: Desmistificando as dietas, alimentação é estilo de vida. Convidados: Anielle D’Angelo (nutricionista, especialistas em nutrição esportiva e no atendimento de atletas de corrida, ultramaratonas e triatlo) e Amanda Preto (corredora, jornalista, editora da revista O2)

13h – Painel 3 – Tema: Caia na trilha. Convidados: André Ricardo (ultramaratonista e treinador da BR Move), Emerson Bisan (ultramaratonista e treinador da Nova Equipe) e Roberta Palma (corredora, jornalista e publisher do Jornal Corrida)

​15h – Painel 4 – Tema: Primeiros Socorros e segurança nas trilhas e montanhas. Convidados: Luciana Garms (ultramaratonista, ortopedista com especialização em resgate em áreas remotas) e Marcelo Lage (ultramaratonista e montanhista)

16h30 – Painel 5 – Tema: Zonas de treino e o uso de frequencímetro – para que servem, como usar e em que podem te ajudar. Convidados: Gerson Leite (fisiologista, especialista em performance) e Silvia Herrera (corredora e jornalista do Blog Corrida Para Todos/Estadão)

17h30 – Palestra com o autor. Palestra com o executivo e ultramaratonista Cícero Barreto, autor do livro “Corrida na Trilha dos Sonhos”.

18h30 – harrpy hour

Dia 3 de fevereiro de 2019

8h – Treinão com café da manhã – com com a comunidade @loucospordesafio ( @diniz79 @edivaldobueno @joseedugarcia ) – entre 5 e 6 km

9h – Painel 6 – Tema: Corrida para iniciantes – do Zero aos 5 Km sem medo e dos 5 km até a Meia Maratona. Convidados: Flavio Freire (maratonista, treinador da Move4Good Assessoria Esportiva), Andrei Spinasse (corredor, jornalista e editor do site Esportividade)

11h – Painel 7 – Tema: Planeje seu ano e alcance todos os seus objetivos (para corrida de rua e de montanha). Convidados: José Virgínio de Moraes (maratonista e ultramaratonista com experiência internacional, treinador JVM Assessoria Esportiva), Andrea Funk (maratonista, jornalista e editora do site Go Running)

13h – Painel 8 – Tema: Majors, o sonho possível. Convidados: Coach Zeca (maratonista e ultramaratonista, treinador ZTrack Assessoria Esportiva), José Eduardo Garcia (maratonista, já participou de 5 Majors, encerra o circuito este ano em Tóquio, blogueiro do Jornal Corrida e embaixador Marathon Maniacs no Brasil), Yara Achoa (maratonista com participação em várias Majors e jornalista)

15h – Painel 9 – Tema: Corrida Mundo Afora: as principais maratonas do Brasil e as provas diferenciadas de rua e montanha pelo Brasil e no mundo. Convidados;: José Eduardo Garcia (maratonista, já participou de 5 Majors, encerra o circuito este ano em Tóquio, blogueiro do Jornal Corrida, embaixador Marathon Maniacs no Brasil, campeão da Patagonian Marathon 2017, já finalizou maratonas em mais de 10 países diferentes), Roberta Palma (corredora, jornalista e publisher do Jornal Corrida, já participou de provas pelo Brasil, America do Sul, Europa e Oriente Médio), Karina Teixeira (maratonista e ultramaratonista com centenas de provas “malucas” no curriculum), Harry Thomas Junior (maratonista, ultramaratonista e um do pioneiros do mercado brasileiro) e um treinador a confirmar.

18h – Happy Hour

SERVIÇO

LOCAL: Sport Lounge – Rua Diogo Jacome, 544 (ao lado do Parque do Ibirapuera – entrada da Av República do Líbano)

Site oficial do evento: