A cor de outubro é rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Confira as provas do dia 4 de outubro.

A Corrida Feminina 5k McDonalds no Rio, DF, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Ótima prova para quem está começando e há simpática categoria mães. O kit é rosa e a inscrição vai até 20/09 e custa R$ 70. Clique aqui

Na mesma data ocorre em Ouro Branco/MG a 5k feminina Saarah e Elas. São apenas 500 vagas, as inscrições vão até 25/09 e a R$ 59. A prova será na Associação Esportiva do Alto Paraopeba. Clique aqui

Em Rio Claro, interior de SP, acontece a Rio Claro Rosa, também em 4/10. Só que tem categoria kids e é mista. E são três opções de percurso: 10 k, 5 km e caminhada de 4 km. A largada da kids será 8h e as outras meia hora depois. Promovida pelo Rotary Club de Rio Claro em prol da Rede Rioclarense de Combate ao Câncer, a Corrida Rio Claro Rosa vai levar às ruas o combate ao câncer de mama. Inscrições a R$ 40 – caminhada, R$ 80 – corrida e Kids R$ 60. Clique aqui

No Paraná, na cidade de Paranaguá, será realizada a 2ª Corrida e Caminhada contra o Câncer. Será na Fiat Proença, com largada às 8h. É mista e custa R$ 60. Inscrições até 26/09. Clique aqui