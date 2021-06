Última chamada para a Maratona Virtual do Rio

Uma das corridas mais charmosas do mundo, a Maratona do Rio este ano terá duas edições: a virtual, que poderá ser realizada entre 3 e 13 de junho; e a real, prevista para outubro. A prova virtual poderá ser realizada de qualquer lugar do país, por meio do aplicativo Running Heroes, e parte da renda das inscrições será revertida em doações para campanha de combate à fome da Ação da Cidadania.

Por conta da pandemia do coronavírus, esta é a segunda edição virtual da Maratona do Rio. O evento segue a tendência mundial de propor um planejamento de desafios mensais, gratuitos e pagos, para motivar o treinamento e manter os atletas engajados ao longo do ano (calendário completo abaixo). Além das tradicionais provas de 5k, 10k e 21k, este ano também será possível optar pelo desafio de 10k + 21km (totalizando 31km de corrida). Para aqueles que desejam participar, as inscrições ficarão abertas durante todo o período de realização das provas. As inscrições básicas, que custam R$9,90 (número de peito digital e certificado), terão 100% do valor doado à campanha de combate à fome da Ação da Cidadania. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), 19 milhões de brasileiros passaram fome no último trimestre do ano passado e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. Cada real da inscrição, representa a doação de um prato de comida e cada R$ 50 uma cesta básica a quem precisa. Há seis tipos de kits, de cada um deles a organização vai doar R$9,90 – confira abaixo como é cada kit.

Os atletas também terão a possibilidade de complementar a experiência da corrida com kits exclusivos da Maratona do Rio – que podem incluir camiseta, regata ou medalha – e serão enviados aos endereços de cada um, após a conclusão do trajeto. Os resultados da prova serão divulgados em tempo real na plataforma Running Heroes e disponibilizados na página do evento. Quem participar da edição virtual terá 10% de desconto na inscrição da prova física, prevista para outubro deste ano. Clique aqui para se inscrever.

“Estamos atentos e acompanhando a situação da pandemia no Brasil. A nossa maior preocupação é a segurança dos nossos atletas. Acreditamos que as provas virtuais, somadas aos desafios, sejam uma fórmula de estímulo à saúde mental e bem-estar, além de ser uma forma de evitar aglomerações”, acredita João Traven, diretor de produções da Maratona do Rio.

Para Fernanda Cozac, diretora de Marketing, a prova virtual é uma tendência que vai continuar marcando presença nos calendários de corrida: “As maratonas virtuais chegaram para ficar, prova disso é a nossa edição do ano passado que foi um grande sucesso. Nós acreditamos neste novo modelo, que ganhou ainda mais força durante a pandemia, e pretendemos seguir com ele no nosso calendário de provas. Além de ser uma oportunidade de treinar para a prova presencial, a prova virtual democratiza o acesso das pessoas a uma das competições de corrida mais famosas do país já que, para realizá-la, a pessoa não precisa estar necessariamente no Rio de Janeiro.” A prova conta com patrocínio da Cosan, Claro, Ortobom e Gatorade. A marca esportiva oficial é a Olympikus e os apoiadores são a Rede Windsor de Hotéis, Universidade Estácio e Prefeitura do Rio. A prova conta também historicamente com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio.

Calendário de desafios mensais

Junho: Prova virtual Maratona do Rio 2021 (prova virtual paga)

Julho: Cine Maratona (desafio virtual gratuito)

Agosto: Treinão Maratona do Rio 2021 (prova virtual paga)

Setembro: Setembro Amarelo (desafio virtual gratuito)

Outubro: Maratona do Rio 2021 (prova presencial e virtual paga)

Novembro: Consciência negra (desafio virtual gratuito)

Dezembro: 2021 tá pago (desafio virtual gratuito)