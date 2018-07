Última chamada para as provas do final do ano!

Dezembro não é só o mês da São Silvestre e da Volta da Pampulha. O último mês do ano reserva várias corridas bacanas em todo o Brasil, inclusive com cunho social e político. Separamos quinze delas para vocês, clique na palavra inscrições para ter acesso ao site do evento. Atenção, por conta da tragédia da Chapecoense, o Circuito Estadual Unimed Santa Catarina – Etapa Chapecó, que seria realizada neste domingo (4/12) foi adiada. Em breve será divulgada nova data. #ForçaChape #CorridaParaTodos

4/12/2016

São Paulo (SP) – 2ª edição da “Inclusão a Toda a Prova – Corrida e Caminhada”, organizada pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK), no Parque do Ibirapuera. A prova é em homenagem ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência e conta com 18 mil inscritos, 3 mil deles participantes dos projetos de inclusão do IOK e seus familiares. Modalidades: Caminhada (6,1km) e Corrida (6,1km e 10km). Largada às 7h em frente ao Obelisco. Inscrições esgotadas, mas vale a pena assistir.

8/12/2016

Manaus (AM) – 1ª Choque Race. Corrida rústica organizada pelo 1º Batalhão de Policiamento de Choque, do Comando de Policiamento Especializado da PM do Estado do Amazonas. Dia 8 de dezembro é feriado em Manaus. A ideia é promover o esporte e o congraçamento entre civis e militares. A prova será realizada na sede do Batalhão de Choque, localizado na AM 010, local referenciado por “Barreira da PMAM”. Corridas de 5 e 10km. Largada às 7h30. Inscrições a R$ 50 online até 2/12.

10/12/2016

Porto Velho (RO) – 1ª Corrida Festiva na capital de Rondônia. A prova será sábado, às 17h para 400 pessoas. A inscrição custa R$ 50, contempla kit com camiseta, boné, mochila e garrafinha e deve ser feita na A.C Fitness Academia (Rua Décima Avenida, número 4165, bairro Rio Madeira). Modalidade de 5km (liberada para todas as idades) e 10km (apenas adultos e com premiação simbólica para os três primeiros colocados).

São Paulo (SP)

Corrida pela Cidadania – Projeto Arrastão. A MPR Assessoria Esportiva e o Projeto Arrastão, que desde 1968 trabalha a promoção humana e o desenvolvimento da comunidade do Campo Limpo, se uniram há mais de uma década para realizar um evento que pudesse ser uma reunião de amigos, uma prática que incentivasse o esporte e também um momento de exercício da cidadania e da solidariedade. Corrida infantil para nascidos entre 2005 e 2013. E também para adultos. Largadas a partir das 16h20 no Pacaembu (Praça Charles Miller). Inscrições a R$ 90.

StockCar Run. No autódromo de Interlagos, distâncias de 4 e 8km, largada às 19h30. A ideia é que o corredor curta os treinos de automobilismo que começam às 10h e fique por lá até a corrida. Há dois tipos de kit, ambos contemplam par de ingressos para os treinos, e o mais caro um ingresso para a corrida de domingo. Inscrições até 8/12. Kit Reta dos Boxes a R$ 118 e Kit Campeão a R$ 138.

5ª Corrida e Caminhada – Chance do Kaic. Corrida e caminhada de 5,36km no Parque Ecológico do Tietê (Rua Guira Acangatara, 70), com largada às 8h. Kaic tem 3 anos e sofre de uma doença degenerativa e rara, por isso tem que ir aos EUA a cada três meses para se tratar. Inscrições a R$ 60.

11/12/2016

São Paulo (SP) – 2ª Corrida Não Aceito Corrupção. Jeito mais saudável de se manifestar contra a corrupção e a últimas manobras articuladas pelos parlamentares. Realizada como forma de manifestação democrática do Instituto Não Aceito Corrupção. “O engajamento da sociedade é absolutamente vital na luta contra a corrupção. Nada melhor do que fazer isso por meio de uma atividade esportiva, precisamos deste engajamento mais do que nunca”, explica o promotor Roberto Livianu, fundador do Instituto Não Aceito Corrupção, que organiza corrida de mesmo nome em São Paulo. Inscrições a R$ 70 até dia 10/12. É possível fazer doações ao Instituto, que não tem fins lucrativos, ente R$ 25 e R$ 50. Largada às 7h no Pacaembu, na Praça Charles Miller. Modalidades: Caminhada (3km) e Corrida (5km e 10km).

Gravataí (RS) – 3ª Corrida Contra a Hepatite – Largada às 8h30, em frente ao Skate Park (Rua Borge de Medeiros). Modalidades: Caminhada (2,5km), Corrida (2,5km, 5km e 10km) e Corrida infantil (600m). Organização da prefeitura. Inscrições até 6/12 a R$34. Há vários tipos de descontos e cortesias.

Joinville (SC) – 2ª Corrida Beneficente Helping Hand. Podem participar pessoas de qualquer idade na caminhada de 2,5km e maiores de 16 anos nas corridas de 5km e 7,5km. Inscrições custam R$ 60 e vão até 8/12 ou até atingirem 400 vagas. Largada às 8h na Escola Internacional de Joinville

Taubaté (SP) – Quinta e última etapa da Oscar Running Adidas espera reunir 2 mil pessoas. Inscrições a R$ 90 até 5/12. A prova é realizada há dez anos pela loja de calçados Oscar, são cinco etapas, cada uma em uma cidade diferente do Vale do Paraíba (as outras foram em São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Caraguatatuba e Guaratinguetá). A categoria PCD (Pessoas com Deficiência) tem inscrição gratuita – tanto para os atletas, quanto para seus guias e devem ser feitas através do e-mail: inscricao@avatarsports.com.br. Modalidades: Caminhada (4km) e Corrida (5km, 10km e 21km). Largada na Rua Professor Valter Taumaturgo, nº 100 (Avenida do Povo).

Ubatuba (SP) – Meia Maratona Cidade de Ubatuba. Prova também contempla as distâncias de 10km (R$ 90), 5km (R$ 85), 1km (teen – 1kg de alimento não perecível) e 500m (kids – 1kg de alimento não perecível), além os 21km (R$ 100). Largada às 8h do Centro de Convenções de Ubatuba. Inscrições online.

17/12/2016

Maceió (AL) – Circuito Popular de Corridas de Rua na orla da praia de Pajuçara. As inscrições começam hoje (1º/12) na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Rua São Francisco de Assis, 305 – Jatiúca), das 8h às 14h e na Academia Maceió (Praia da Jatiúca) de 6h às 10h, e à tarde das 16h às 20h. A inscrição é um pacote de leite e a idade mínima, 14 anos. Corra, são apenas mil vagas. Largada na Praça Multieventos.

São Paulo (SP) – São Silvestrinha. Corrida infantil para nascidos entre 2000 e 2010, com distâncias entre 50m a 600m. Local: pista de Atletismo do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Rua Manoel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera – mesma entrada do Ginásio do Ibirapuera). Largada a partir das 13h30. Inscrições custam R$ 50, são mil vagas, e podem ser feitas até 5/12 ou até que se esgotem.

18/12/2016

Macaé (RJ) – Corrida Solidária – Juntos pelo Próximo. Largada às 8h na praia de Cavaleiros. Corrida e Caminhada de 5km, organizada pela Like Esportes e Assessoria. Inscrição a R$60.

24/12/2016

Cotia (SP) – Corrida de Natal. Distâncias de 2,5km e 5km, com largada às 8h30 na Estrada do Maracanduva Nª 820, trajeto em trilha, entre as cidades de Cotia e Itapevi. Inscrição sem camiseta custa R$ 37 e com camiseta, R$ 70. Caminhada 2,5km e Corrida 5km. Inscrição online.